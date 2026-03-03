Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο της Γλυφάδας, όταν ένας νεαρός επιβάτης επιτέθηκε με στυλό σε άλλον επιβάτη, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, μέσα σε αστικό λεωφορείο που διέσχιζε την οδό Σάκη Καράγιωργα στη Γλυφάδα. Ο δράστης, ένας 24χρονος, επιτέθηκε με στυλό σε έναν 39χρονο Τυνήσιο, στοχεύοντας στο μάτι του, ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε λογομαχία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Παρέμβαση της αστυνομίας

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 24χρονο δράστη. Κατά την έρευνα, βρέθηκε στην κατοχή του και ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για βαριές σωματικές βλάβες και οπλοκατοχή. Ο 39χρονος Τυνήσιος συνελήφθη επίσης για εξύβριση.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις

Η βίαιη αυτή επίθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στους υπόλοιπους επιβάτες του λεωφορείου, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της επίθεσης. Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την ανάγκη για αυξημένα μέτρα πρόληψης τέτοιων επεισοδίων.

Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει την αναγκαιότητα για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα δημόσια μέσα μεταφοράς, καθώς και την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ επιβατών

Διαβάστε ακόμα: Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και στο Δημόσιο: Το κυβερνητικό σχέδιο για την καταγραφή του ωραρίου