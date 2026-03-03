Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αφήνοντας έναν άνθρωπο νεκρό και δύο ακόμη τραυματίες. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 π.μ. στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αλίμου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της εμπλοκής πέντε αυτοκινήτων.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με τις αναφορές, η καραμπόλα των οχημάτων συνέβη στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη. Ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, δύο άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν 23χρονος οδηγός προσέκρουσε στο όχημα του 25χονου το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο λόγω του φαναριού. Κατόπιν, λόγω της σύγκρουσης, το όχημα του δεύτερου συγκρούστηκε με ακόμα τρία οχήματα.

Ο 23χρονος οδηγός που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο διακομίστηκε ελαφρά τραυματίας στο «Γεννηματάς», ενώ διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Ο άνδρας συνελήφθη για ανθρωποκτρονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Συνέπειες στην κυκλοφορία

Η σύγκρουση των πέντε οχημάτων προκάλεσε σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος, μία από τις πιο πολυσύχναστες αρτηρίες της Αττικής, υπέστη σοβαρές καθυστερήσεις καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Οι οδηγοί καλούνταν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση παρέμενε αυξημένη για αρκετές ώρες μετά το συμβάν.

Αντιδράσεις και μέτρα

Το περιστατικό αυτό εγείρει εκ νέου το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στους δρόμους, τα τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας, ειδικά σε πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Η τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος υπενθυμίζει την ανάγκη για διαρκή επιτήρηση και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς και για ενίσχυση των προσπαθειών εκπαίδευσης των οδηγών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεσμεύονται να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Η τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο εντατική προσήλωση στην οδική ασφάλεια και την υπευθυνότητα των οδηγών. Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος μπορεί να προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Διαβάστε ακόμα: Μυστήριο με την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη: Μαρτυρίες για εντάσεις και η αποκάλυψη της αδερφής του