Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές ασφαλείας στην Κρήτη μετά την προσαγωγή ενός 36χρονου υπηκόου Γεωργίας, ο οποίος εντοπίστηκε να φωτογραφίζει ύποπτα κρίσιμες εγκαταστάσεις κοντά στη ναυτική βάση της Σούδας. Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, δεδομένης της κρισιμότητας της βάσης στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η προσαγωγή και οι έρευνες

Ο αλλοδαπός άνδρας εντοπίστηκε από άνδρες της ασφάλειας της βάσης και αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Στην κατοχή του βρέθηκε φωτογραφικό υλικό, το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά από τις αρχές για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ενέργεια κατασκοπείας ή για κάποια άλλη δραστηριότητα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το προφίλ του προσαχθέντος και τις πιθανές διασυνδέσεις του.

Σούδα: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Η ναυτική βάση της Σούδας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς κόμβους του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που την καθιστά συχνά στόχο κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων, ειδικά σε περιόδους έντασης όπως η τρέχουσα στη Μέση Ανατολή.

Η ασφάλεια της βάσης είναι κορυφαία προτεραιότητα, με τις αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

