«Λυπάμαι για την κατάντια μας»: Το ξέσπασμα της Εριέττας Κούρκουλου για τους Έλληνες στο Ντουμπάι

Μια εκ βαθέων ανάλυση της Εριέττας Κούρκουλου φέρνει στο προσκήνιο την αυξανόμενη απουσία ενσυναίσθησης που παρατηρείται στον ψηφιακό χώρο. Μέσω μιας σειράς αναρτήσεων, η γνωστή προσωπικότητα εκφράζει την απογοήτευσή της για την αδιαφορία και τον χλευασμό που συχνά συνοδεύουν τις κρίσιμες στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατακραυγή για την έλλειψη ευαισθησίας

Η Εριέττα Κούρκουλου χρησιμοποίησε τα social media για να υπερασπιστεί όσους βιώνουν δύσκολες καταστάσεις σε περιοχές όπως το Ντουμπάι, καταστάσεις που συχνά αγνοούνται από την κοινή γνώμη. «Λυπάμαι για την κατάντια μας», έγραψε, αναφερόμενη στη γελοιότητα που επικρατεί όταν η ανθρωπιά αποκλείεται από τη δημόσια συζήτηση.

Η σύγκριση με το διεθνές γίγνεσθαι

Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου η αλληλεγγύη και η υποστήριξη είναι πιο έκδηλες, η Κούρκουλου παρατήρησε μια ανησυχητική έλλειψη παρόμοιων αντιδράσεων στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το εξωτερικό, επεσήμανε τα λόγια συμπαράστασης που συχνά λείπουν από τον ελληνικό διάλογο.

Ο ρόλος της κοινωνικής συνείδησης

Η Κούρκουλου υποστηρίζει ότι η κοινωνική ή επαγγελματική ταυτότητα δεν πρέπει να επηρεάζει το σεβασμό ή την αξία που αποδίδεται σε ένα άτομο. Σχολίασε: «Το εάν κάποιος είναι influencer, DJ, πλούσιος, φτωχός, ενημερωμένος ή ανίδεος, δεν καθορίζει την αξία της εμπειρίας του, πόσο μάλλον της ζωής του».

Ηθικά διλήμματα και δημόσια κριτική

Η παρέμβασή της στράφηκε κατά της χρήσης ειρωνείας και μίσους ως μορφή αντίδρασης. Επισήμανε ότι η διαφωνία σε θέματα κρίσης δεν πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις. «Ναι μπορεί πολλοί να μην ασχολήθηκαν με την Γενοκτονία στην Γάζα. Όμως άλλο να διαφωνούμε και άλλο να κοροϊδεύουμε σε μία δύσκολη στιγμή», τόνισε.

Ερωτήσεις για το μέλλον

Η Εριέττα Κούρκουλου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της εκφράζοντας την ανησυχία της για το μέλλον της κοινωνίας μας. «Αναρωτιέμαι, αυτοί θέλουμε να είμαστε; Αλήθεια;», κατέληξε, αφήνοντας ανοιχτή την ερώτηση για το πού βαδίζουμε ως κοινωνία.

«Διάβαζα ευχές και τα λόγια συμπαράστασης ανθρώπων από άλλες χώρες για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο και λυπήθηκα για την δική μας κατάντια!».

«Το εάν κάποιος είναι influencer, DJ, πλούσιος, φτωχός, ενημερωμένος ή ανίδεος, δεν καθορίζει την αξία της εμπειρίας του, πόσο μάλλον της ζωής του. Πολύ λυπάμαι για την νοοτροπία που βασιλεύει στην χώρα μας και δυστυχώς μόνο πάνω μας θα γυρίσει όλο αυτό».

«Ναι μπορεί πολλοί να μην ασχολήθηκαν με την Γενοκτονία στην Γάζα. Ναι μπορεί να βρίσκονται “στον κόσμο τους” μέχρι που τους χτύπησε την πόρτα “το πρόβλημα”. Όμως άλλο να διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κόσμο κάποιοι συνάνθρωποί μας και άλλο να τους κοροϊδεύουμε σε μία δύσκολη στιγμή ή να τους ευχόμαστε πράγματα που δεν θα ευχόμασταν στον χειρότερό μας εχθρό».

«Αναρωτιέμαι, αυτοί θέλουμε να είμαστε; Αλήθεια;».

