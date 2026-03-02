Επιστράτευση στην Ελλάδα: Πότε γίνεται, ποιοι καλούνται και αναλυτικές οδηγίες

Η επιστράτευση είναι μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και την ετοιμότητα της χώρας σε περιόδους κρίσης. Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, ποιους αφορά και ποιες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες που ακολουθούνται.

Κατηγορίες επιστράτευσης

Η επιστράτευση στην Ελλάδα χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, τη γενική και τη μερική. Η γενική επιστράτευση εφαρμόζεται σε συνθήκες πολέμου, όταν η χώρα κηρύσσει συναγερμό «κόκκινου» επιπέδου. Αντίθετα, η μερική επιστράτευση ενεργοποιείται σε περιόδους αυξημένης έντασης, χωρίς όμως να υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, και χαρακτηρίζεται από συναγερμό «πορτοκαλί» επιπέδου.

Ποιοι καλούνται

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η εφεδρεία του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει όλους όσους έχουν εκπαιδευτεί και είναι υπόχρεοι επιστράτευσης. Συγκεκριμένα, το προσωπικό που εμπλέκεται είναι:

- Αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί μέχρι το όριο ηλικίας που προβλέπεται ανά περίπτωση. - Οπλίτες έως τη συμπλήρωση των 45 ετών.

Οι έφεδροι κατατάσσονται στις μονάδες σύμφωνα με τον τόπο διαμονής, την ειδικότητα και τον βαθμό τους, και κατατάσσονται σε δύο σειρές ανάλογα με την ηλικία τους: η Α' Σειρά περιλαμβάνει εφέδρους έως 40 ετών, ενώ η Β' Σειρά από 41 έως 45 ετών.

Διαδικασία κλήσης

Η κλήση των εφέδρων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τοιχοκόλληση προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ). Αν η ανακοίνωση γίνει μέσω των ΜΜΕ, οι έφεδροι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η κλήση περιλαμβάνει συνθηματικά στοιχεία όπως το χρώμα του Ειδικού Φύλλου Πορείας (ΕΦΠ), το γράμμα Ω μαζί με έναν αριθμό, ή τον κωδικό της μονάδας τους.

Πότε ενεργοποιείται και πώς ειδοποιούνται οι έφεδροι

Η επιστράτευση διακρίνεται σε γενική, αφορώντας το σύνολο των εφέδρων, και μερική, περιοριζόμενη σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, περιοχές ή ειδικότητες. Η ενεργοποίησή της γίνεται είτε με προσωπική πρόσκληση, μέσω του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), είτε με δημόσιο διάγγελμα και ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η παράδοση του ΦΑΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες από την αστυνομία ή τις στρατιωτικές αρχές. Ο χρόνος αντίδρασης ποικίλλει: σε παραμεθόριες περιοχές μπορεί να απαιτείται παρουσίαση εντός 2-4 ωρών, ενώ σε άλλες περιοχές ο χρόνος προσαρμόζεται ανάλογα με την απόσταση. Η μετακίνηση των εφέδρων είναι δωρεάν, με τα έξοδα να καλύπτονται από το κράτος.

Οι υποχρεώσεις του εφέδρου και η εφαρμογή «ΕΦΕΔΡΟΣ»

Οι έφεδροι υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για αλλαγές στον τόπο διαμονής που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, καθώς και για επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους, όπως τηλέφωνα και email. Η παράλειψη ενημέρωσης επισύρει πρόστιμα από τη στρατολογική υπηρεσία.

Για τον σκοπό αυτό, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει αναπτύξει την πλατφόρμα «ΕΦΕΔΡΟΣ». Μέσω αυτής, οι έφεδροι μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους, να λαμβάνουν στοχευμένες ανακοινώσεις και να επικοινωνούν άμεσα με τις μονάδες τους, χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο άμεσης ειδοποίησης.

Υποχρεώσεις κατά την κλήση

Κατά την κλήση σε επιστράτευση, οι έφεδροι πρέπει να είναι σε θέση να τακτοποιήσουν άμεσα προσωπικές υποθέσεις και να αναχωρήσουν έγκαιρα για τη μονάδα τους. Πρέπει να έχουν μαζί τους:

- Ξηρά τροφή για δύο ημέρες. - Αστυνομική ταυτότητα. - Έγγραφα επιστράτευσης. - Άδεια οδήγησης, αν έχουν. - Μικρό σακίδιο με προσωπικά είδη.

Αν υπάρχουν προβλήματα μετακίνησης, οι έφεδροι πρέπει να παρουσιαστούν στο πλησιέστερο Σημείο Πρόσβλεψης Εφέδρων (ΣΠΕ) ή Χώρο Συγκέντρωσης Εφέδρων (ΧΣΕ) για περαιτέρω οδηγίες.

Ιστορικό επιστράτευσης

Η τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε επιστράτευση στην Ελλάδα ήταν στις 30 και 31 Ιανουαρίου 1996, λόγω της κρίσης των Ιμίων. Η μερική επιστράτευση που διατάχθηκε τότε, αφορούσε τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται γρήγορα και αποτελεσματικά παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αυτή η επιστράτευση ανέδειξε την ικανότητα του μηχανισμού κινητοποίησης να ανταποκρίνεται σε κρίσιμες καταστάσεις, με τους εφέδρους να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της χώρας.

