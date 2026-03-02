Η είδηση της βίαιης δολοφονίας μιας εγκύου γυναίκας στον Κολωνό έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, φέρνοντας στο φως νέες λεπτομέρειες και αναδεικνύοντας τις βαθύτερες κοινωνικές πτυχές της τραγωδίας. Η 31χρονη γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος πέντε μηνών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, με τον 38χρονο σύντροφό της να κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη σκηνή του εγκλήματος

Σύμφωνα με τις αρχές, η νεκρή γυναίκα βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στα σκαλοπάτια του σπιτιού της. Ο σύντροφός της, ο οποίος αρχικά ισχυρίστηκε ότι το θύμα έπεσε από τις σκάλες, συνελήφθη αμέσως. Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν ενδείξεις για μώλωπες και τραύματα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού της, τα οποία πιθανώς προήλθαν από αντικείμενο.

Οι κατηγορίες εναντίον του 38χρονου

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης και διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης. Επιπλέον, ο άνδρας κατηγορείται και για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών, κατηγορίες που εντείνουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και δίνουν νέα διάσταση στα γεγονότα.

Μαρτυρίες και κοινωνικές εντάσεις

Η υπόθεση έχει τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω των συγκλονιστικών μαρτυριών από τους γείτονες, οι οποίοι ανέφεραν συχνές εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού. Μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε ασκήσει βία σε προηγούμενη σύντροφό του. Μάλιστα, μια συγκλονιστική μαρτυρία αναφέρει ότι λίγο πριν βρεθεί νεκρή η γυναίκα, ακούστηκε ο άνδρας να φωνάζει: «Ψόφα σαν σκυλί», μια φράση που έχει προκαλέσει φρίκη και αγανάκτηση.

Η στάση του κατηγορούμενου

Κατά την προσαγωγή του στο εισαγγελικό γραφείο, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ψύχραιμος και επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος. Ωστόσο, οι αρχές αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κοινωνικές αντιδράσεις και συζητήσεις

Η υπόθεση αυτή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη γυναικοκτονία και τη βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ζητούν αυστηρότερους νόμους και μέτρα πρόληψης, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνία που θα μπορέσει να αποτρέψει τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον.

