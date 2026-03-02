Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου – Βρέθηκε στη θάλασσα

Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου – Βρέθηκε στη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε το πρωί της Δευτέρας για έναν άνδρα στη Σύρο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή της μαρίνας.

Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διέμενε σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στο σημείο.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Σύρου έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

cyclades24

Διαβάστε ακόμα: Απεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: Χωρίς τρένα και πλοία η χώρα – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρίλερ στον Κολωνό: Συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της εγκύου – Το μοιραίο χτύπημα που έδειξε δολοφονία
Κοινωνία

Θρίλερ στον Κολωνό: Συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της εγκύου – Το μοιραίο χτύπημα που έδειξε δολοφονία

Χάος στις αερομεταφορές: Αναχαιτίσεις πολιτικών αεροσκαφών και εγκλωβισμένοι Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Κοινωνία

Χάος στις αερομεταφορές: Αναχαιτίσεις πολιτικών αεροσκαφών και εγκλωβισμένοι Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα βρέθηκε γυναίκα που αγνοούνταν
Κοινωνία

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα βρέθηκε γυναίκα που αγνοούνταν

«Ψόφα σαν σκύλι»: Σοκαριστική μαρτυρία για τη γυναικοκτονία στον Κολωνό
Media

«Ψόφα σαν σκύλι»: Σοκαριστική μαρτυρία για τη γυναικοκτονία στον Κολωνό

«Ένδοξη στιγμή» στην TV: Ανταποκριτής του Open «ξέφυγε» στον αέρα – Η αντίδραση της Αντωνοπούλου
Media

«Ένδοξη στιγμή» στην TV: Ανταποκριτής του Open «ξέφυγε» στον αέρα – Η αντίδραση της Αντωνοπούλου