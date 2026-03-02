Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου – Βρέθηκε στη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε το πρωί της Δευτέρας για έναν άνδρα στη Σύρο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή της μαρίνας.

Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διέμενε σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στο σημείο.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Σύρου έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

cyclades24

