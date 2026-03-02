Σοκ στον Κολωνό: Νεκρή 31χρονη έγκυος στα σκαλιά του σπιτιού της – Συνελήφθη ο σύντροφος

Το σοκ και η θλίψη κυριαρχούν στον Κολωνό, μετά τον τραγικό θάνατο μιας 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στα σκαλιά του σπιτιού της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και ευρύτερα, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν απαντήσεις. Οι αποκαλύψεις και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως καθιστούν το γεγονός ιδιαίτερα ανατριχιαστικό, ενώ οι γείτονες και οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, όταν η 31χρονη γυναίκα, τεσσάρων μηνών έγκυος, βρέθηκε νεκρή στα σκαλιά του σπιτιού της. Ο σύζυγός της, 38 ετών, κάλεσε το ΕΚΑΒ αναφέροντας ότι η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν ήταν πειστικοί για τις αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, που εξέτασε τη σορό, έδειξαν πολλαπλά χτυπήματα, εκ των οποίων μόνο ένα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από πτώση.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, το ζευγάρι είχε συχνά διαμάχες, με φωνές να ακούγονται από το σπίτι τους. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, οι γείτονες είχαν την εντύπωση ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει. Το βράδυ της μοιραίας ημέρας, γειτόνισσα ανέφερε ότι άκουσε τον άνδρα να φωνάζει στη γυναίκα «ψόφα σαν το σκυλί», ενώ ακολούθησαν φωνές και βρισιές. Αυτή η μαρτυρία ενισχύει τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου συζύγου, καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την εκδοχή του ατυχήματος. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν έχουν πειστεί ότι πρόκειται για ατύχημα». Η δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος του ως ύποπτος ανθρωποκτονίας, ενώ αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή για περισσότερα στοιχεία.

Η κοινωνική διάσταση

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο φως ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα, την ενδοοικογενειακή βία, που πολλές φορές μένει αθέατη μέχρι να συμβεί το ανεπανόρθωτο. Αν και οι γείτονες είχαν ακούσει συχνά φασαρίες από το σπίτι του ζευγαριού, καμία επίσημη καταγγελία δεν είχε γίνει στην αστυνομία. Όπως επισημαίνει η κ. Δημογλίδου, «δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, ούτε καν ανώνυμη».

Η σημασία της άμεσης αντίδρασης

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., σε άλλη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, ένας πολίτης κάλεσε την αστυνομία όταν άκουσε φασαρία και έτσι σώθηκε μια γυναίκα την τελευταία στιγμή. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η αλληλεγγύη μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη τέτοιων τραγωδιών.

Αναμένονται εξελίξεις

Η εξέταση της σορού και η περαιτέρω έρευνα θα ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου της 31χρονης. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με δέος τις εξελίξεις. Η τραγωδία αυτή αποτελεί ένα σοβαρό καμπανάκι για την ανάγκη ευαισθητοποίησης στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της προστασίας των θυμάτων.

Διαβάστε ακόμα: Μυστήριο στο Λουτράκι: Τα κρίσιμα στοιχεία που δείχνουν «ραντεβού θανάτου» για τον 17χρονο