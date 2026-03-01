«Άγριο» φονικό στην Ξάνθη: 69χρονος νεκρός από τσεκούρι μετά από επεισόδιο με συγχωριανό του

Στην ορεινή Ξάνθη, στην περιοχή της Μέδουσας του Δήμου Μύκης, ένα σοβαρό περιστατικό ανθρωποκτονίας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Το απόγευμα της Κυριακής, ένας 69χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έντονη διαμάχη με έναν 61χρονο συγχωριανό του, σε ένα επεισόδιο που κατέληξε σε βίαιη επίθεση με τσεκούρι.

Οικονομικές διαφορές και ένταση

Η σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένη για καιρό, με τις οικονομικές διαφορές να πυροδοτούν συχνά εντάσεις και προστριβές. Οι δύο άνδρες, που γνωρίζονταν εδώ και χρόνια, βρέθηκαν σε συνεχή αντιπαράθεση, με τον 61χρονο να φτάνει στο σπίτι του θύματος κρατώντας τσεκούρι. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον δράστη να επιτίθεται στο θύμα, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως, και ένα περιπολικό έφτασε γρήγορα στο σημείο. Ο 61χρονος συνελήφθη επιτόπου και κρατείται από την αστυνομία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η αστυνομία διεξάγει εκτενή έρευνα για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Σοκ στην τοπική κοινωνία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και θλίψη στη μικρή κοινωνία της Μέδουσας. Οι κάτοικοι, που γνωρίζουν χρόνια τόσο το θύμα όσο και τον δράστη, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς μια προσωπική διαμάχη μπορούσε να καταλήξει σε τέτοιο τραγικό τέλος.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στο θλιβερό αυτό περιστατικό. Οι οικονομικές διαφορές φαίνεται να αποτέλεσαν την κύρια αιτία της διαμάχης, αλλά οι αρχές διερευνούν και άλλους πιθανούς λόγους που μπορεί να συνέβαλαν στην ένταση μεταξύ των δύο ανδρών.

