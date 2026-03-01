Οι αερομεταφορές στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε πλήρη αναταραχή έπειτα από την ακύρωση περισσότερων από 4.000 πτήσεων. Η κατάσταση αυτή προκλήθηκε από τις κλιμακούμενες συγκρούσεις στην περιοχή, με χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι εξελίξεις αυτές έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα διεθνή αεροδρόμια, επηρεάζοντας άμεσα τη ροή των πτήσεων.

Κλειστά αεροδρόμια και περιορισμοί

Τα μεγάλα αεροδρόμια του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και της Ντόχα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς. Οι επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, καθιστώντας τον εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κλείσιμο αυτών των κομβικών αεροδρομίων έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση σημαντικών αεροπορικών διαδρόμων.

Αεροπορικές εταιρείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πολλές αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους οι Emirates και η Qatar Airways, έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς και από τη Μέση Ανατολή. Η Lufthansa, από την πλευρά της, αποφάσισε να παρατείνει τις ακυρώσεις των πτήσεών της προς την περιοχή για μια επιπλέον εβδομάδα, προσπαθώντας να προστατεύσει την ασφάλεια των επιβατών της.

Αντίκτυπος στους επιβάτες

Οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους, με περιορισμένες επιλογές για μετακίνηση. Πολλοί από αυτούς προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις για να επιστρέψουν στις χώρες τους ή να φτάσουν στους προορισμούς τους μέσω άλλων διαδρομών. Ωστόσο, οι επιλογές είναι περιορισμένες, και οι επιβάτες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα.

Παγκόσμια ανησυχία

Η διαταραχή στις αερομεταφορές έχει προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις αεροπορικές διαδρομές που συνδέουν την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή αλλά επηρεάζουν και τις παγκόσμιες αεροπορικές συνδέσεις, δημιουργώντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Προοπτικές για την επόμενη μέρα

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι αρχές των αεροδρομίων εργάζονται εντατικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση, αναζητώντας τρόπους για να επαναφέρουν την ομαλότητα το συντομότερο δυνατόν. Η ασφάλεια των επιβατών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα, με τις εταιρείες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να προσαρμόζουν τα σχέδιά τους ανάλογα με τις συνθήκες.

Η Aegean Airlines ανακοινώνει ακυρώσεις πτήσεων σε διάφορους προορισμούς στη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας το ταξιδιωτικό κοινό. Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από το Ισραήλ, το Ιράκ, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Η απόφαση αυτή συνδέεται με τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στην περιοχή, που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή του προγράμματος των πτήσεων της εταιρείας.

Λεπτομέρειες για τις ακυρώσεις

Οι ακυρώσεις ισχύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2026. Η απόφαση αυτή ακολουθεί μετά από προηγούμενη ανακοίνωση της Aegean για τις ίδιες περιοχές. Συγκεκριμένα, οι πτήσεις που ακυρώνονται περιλαμβάνουν αυτές που συνδέουν την Αθήνα με τις πόλεις Ριάντ, Τζέντα, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Ερμπίλ και Τελ Αβίβ.

Ακολουθεί ο αναλυτικός κατάλογος των πτήσεων που επηρεάζονται:

- 01/03/2026: A3 952 (Αθήνα - Ριάντ), Α3 950 (Αθήνα - Τζέντα) - 02/03/2026: Α3 950 (Αθήνα - Τζέντα), Α3 953 (Ριάντ - Αθήνα), Α3 958 (Αθήνα - Ντουμπάι), Α3 959 (Ντουμπάι - Αθήνα), Α3 951 (Τζέντα - Αθήνα) - 03/03/2026: Α3 951 (Τζέντα - Αθήνα), Α3 924 (Αθήνα - Τελ Αβίβ), Α3 925 (Τελ Αβίβ - Αθήνα), Α3 950 (Αθήνα - Τζέντα), Α3 966 (Αθήνα - Ερμπίλ), Α3 928 (Αθήνα - Τελ Αβίβ), Α3 958 (Αθήνα - Ντουμπάι), Α3 959

(Ντουμπάι - Αθήνα), Α3 956 (Αθήνα - Αμπού Ντάμπι), Α3 957 (Αμπού Ντάμπι - Αθήνα) - 04/03/2026: Α3 951 (Τζέντα - Αθήνα), Α3 967 (Ερμπίλ - Αθήνα), Α3 929 (Τελ Αβίβ - Αθήνα)

Ενημέρωση επιβατών

Η Aegean διαβεβαιώνει τους επιβάτες ότι θα λάβουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από τα ταξιδιωτικά γραφεία για τις ακυρώσεις. Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την επιστροφή χρημάτων, είτε την έκδοση ενός credit voucher για χρήση σε μελλοντικές πτήσεις, είτε την αλλαγή ημερομηνίας χωρίς επιβάρυνση.

Επιπροσθέτως, όσοι διαθέτουν εισιτήρια για πτήσεις που επηρεάζονται με αναχώρηση έως τις 11 Μαρτίου 2026, μπορούν να τροποποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια χωρίς κόστος, για νέα ταξίδια έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης

Η Aegean συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή, δεσμευόμενη να παρέχει άμεση ενημέρωση για οποιεσδήποτε αλλαγές. Οι επιβάτες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Aegean στο www.aegeanair.com.

