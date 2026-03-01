Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή την 1η Μαρτίου 2026 προκαλεί παγκόσμιο σοκ στις αερομεταφορές, πλήττοντας καίρια τη διεθνή συνδεσιμότητα. Με το αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) —το οποίο το 2025 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με 95,2 εκατομμύρια επιβάτες— να δέχεται πλήγμα, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τα ταξιδιωτικά δίκτυα βρίσκονται σε παράλυση.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ πιο τρομακτική για τους εκατοντάδες επιβάτες που βρέθηκαν στους αιθέρες την ώρα των εχθροπραξιών, αντιμετωπίζοντας καταστάσεις που θυμίζουν πολεμική ταινία.

«Μας αναχαίτισαν ιρανικά μαχητικά» – Μαρτυρίες σοκ

Η πιο συγκλονιστική πτυχή της κρίσης αφορά μια ομάδα περίπου 50 Ελλήνων εγκλωβισμένων στο αεροδρόμιο της Σάρτζα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του επιχειρηματία Ιωάννη Ασλάνη, η πτήση τους προς Ελλάδα αναχαιτίστηκε από δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη μόλις εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ιράν.

Το τελεσίγραφο: Οι Ιρανοί πιλότοι απαίτησαν από το πολιτικό αεροπλάνο είτε να προσγειωθεί στην Τεχεράνη είτε να επιστρέψει αμέσως πίσω. Ο πιλότος επέλεξε την επιστροφή, με τους επιβάτες να βιώνουν ώρες αγωνίας.

Η κατάσταση στο έδαφος: Οι Έλληνες παραμένουν χωρίς τις αποσκευές τους, με ελάχιστα εφόδια και παιδιά που κλαίνε. «Ακούμε βομβαρδισμούς και βλέπουμε βλήματα να περνάνε. Στις ειδήσεις δεν δείχνουν ούτε τα μισά, καίγονται κτίρια», ανέφερε ο κ. Ασλάνης, κάνοντας έκκληση για συντονισμένη δράση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλυση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Οι επιπτώσεις έφτασαν άμεσα και στην Αθήνα. Για σήμερα, 1η Μαρτίου, έχουν ήδη ακυρωθεί 45 πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις), ενώ οι αεροπορικές εταιρείες επανασχεδιάζουν τα δρομολόγιά τους λεπτό προς λεπτό.

AEGEAN: Προχώρησε σε 10 ακυρώσεις για σήμερα προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, με άλλες 10 να ακολουθούν αύριο. Η αναστολή πτήσεων ενδέχεται να παραταθεί και μετά τις 3 Μαρτίου.

SKY Express: Ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» του Ισραήλ τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Το πλήγμα στον «Κόμβο» του Ντουμπάι και την Ελλάδα

Το Ντουμπάι δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά η «γέφυρα» μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Σύνδεση με ΗΠΑ: Η Emirates αποτελεί τον μοναδικό σταθερό σύνδεσμο της Αθήνας με τις ΗΠΑ (δρομολόγιο Ντουμπάι – Αθήνα – Νιούαρκ) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η διακοπή αυτού του κόμβου απομονώνει την Ελλάδα από τη μοναδική year-round σύνδεση με την Αμερική. Διεθνές Ρεκόρ: Με 454.800 πτήσεις το 2025, το DXB αποτελεί την καρδιά των αερομεταφορών για την Ινδία και το Λονδίνο. Η τωρινή κρίση αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο καθυστερήσεων σε όλο τον πλανήτη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τις σχετικές πλατφόρμες για τον επαναπατρισμό των πολιτών, ωστόσο οι καταγγελίες για «αργά αντανακλαστικά» της πρεσβείας αναδεικνύουν τη δυσκολία διαχείρισης μιας κρίσης τέτοιας κλίμακας.

