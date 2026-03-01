Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή το απόγευμα του Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου συντρόφου της, καθώς τα ιατροδικαστικά ευρήματα κατέρριψαν το σενάριο του «ατυχήματος» που προσπάθησε να προβάλει ο ίδιος.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή: η άτυχη γυναίκα φαίνεται πως έζησε μαρτυρικές στιγμές πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, αβοήθητη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Το εύρημα-«κλειδί» του ιατροδικαστή

Παρά τους ισχυρισμούς του 38χρονου ότι η σύντροφός του «έπεσε από τις σκάλες», η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ξεκάθαρα εγκληματική ενέργεια.

Το μοιραίο χτύπημα: Η 31χρονη έφερε ένα σφοδρό τραύμα στα νεφρά , το οποίο προήλθε πιθανότατα από ισχυρή κλωτσιά. Το χτύπημα αυτό ήταν τόσο δυνατό που προκάλεσε τον θάνατό της.

Χτύπημα στο κεφάλι: Εκτός από το τραύμα στα νεφρά, η γυναίκα έφερε και χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο συμπληρώνει την εικόνα της βίαιης επίθεσης.

Δύο ώρες αβοήθητη: Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης χτύπησε τη γυναίκα και στη συνέχεια αποχώρησε από το διαμέρισμα, αφήνοντάς την να χαροπαλεύει για περίπου δύο ώρες πριν επιστρέψει και ειδοποιήσει τις αρχές.

Το προφίλ του συλληφθέντα και οι μαρτυρίες

Αν και ο 38χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ποινικά αδικήματα, οι μαρτυρίες από το περιβάλλον της άτυχης γυναίκας συνθέτουν μια εικόνα συστηματικής κακοποίησης.

«Έτρωγε πολύ ξύλο»: Γειτόνισσα της 31χρονης κατέθεσε ότι η βία ήταν καθημερινό φαινόμενο στο σπίτι του ζευγαριού, ενισχύοντας την πεποίθηση των αστυνομικών για το βίαιο ποιόν του συντρόφου της.

Η στάση του δράστη: Κατά την πολύωρη ανάκρισή του στην Ασφάλεια, ο 38χρονος αρνήθηκε τα πάντα, επιμένοντας ότι έλειπε από το σπίτι την ώρα του περιστατικού.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για να «δέσει» την υπόθεση.

Κάμερες Ασφαλείας: Εξετάζεται υλικό από την περιοχή για να επιβεβαιωθούν οι ακριβείς ώρες εισόδου και εξόδου του 38χρονου από το κτίριο. Δικαιοσύνη: Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

