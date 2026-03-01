Σαν σήμερα 1 Μαρτίου: Η ημέρα που οι Έλληνες ξύπνησαν έχοντας «χάσει» 13 ημέρες

Φανταστείτε να πηγαίνετε για ύπνο το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου και να ξυπνάτε το πρωί της... 1ης Μαρτίου. Αυτή η παράδοξη χρονική «ασυνέχεια» δεν αποτελεί σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα πραγματικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας. Στις 1 Μαρτίου 1923, η Ελλάδα ευθυγραμμίστηκε επίσημα με τον δυτικό κόσμο, υιοθετώντας το Γρηγοριανό ημερολόγιο και «διαγράφοντας» μονοκοντυλιά 13 ολόκληρες ημέρες από την ιστορία της.

Η απόφαση αυτή, που λήφθηκε σε μια περίοδο βαθιάς εθνικής κρίσης μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, είχε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, αλλά προκάλεσε πρωτοφανή σύγχυση στους πολίτες.

Το διάταγμα που «κατάπιε» τον χρόνο

Μετά την επανάσταση του 1922, η στρατιωτική διοίκηση εξέδωσε διάταγμα για την αντικατάσταση του παλαιού Ιουλιανού ημερολογίου. Ο Φεβρουάριος του 1923 «συρρικνώθηκε» βίαια, καθώς η 15η Φεβρουαρίου (Ιουλιανό) ακολουθήθηκε άμεσα από την 1η Μαρτίου (Γρηγοριανό).

Η ουρά του Φλεβάρη –από τις 16 έως τις 28 του μήνα– δεν υπήρξε ποτέ στα επίσημα κρατικά έγγραφα, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση σε συμβόλαια, δίκες και προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Γιατί η Ελλάδα ήταν 13 μέρες «πίσω»;

Το Ιουλιανό ημερολόγιο, που χρησιμοποιούνταν από την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα, δεν ήταν αστρονομικά ακριβές, χάνοντας περίπου τρεις ημέρες κάθε τετρακόσια χρόνια. Ενώ η Καθολική Εκκλησία είχε υιοθετήσει το ακριβέστερο Γρηγοριανό ημερολόγιο από το 1582, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το κράτος αντιστέκονταν, θεωρώντας την αλλαγή υποχώρηση προς τη Ρώμη.

Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα, η Ελλάδα ζούσε 13 ημέρες πίσω από το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη, προκαλώντας χρονικό χάος στις διεθνείς συναλλαγές.

Χριστούγεννα και «Παλαιοημερολογίτες»

Η αλλαγή αφορούσε αρχικά μόνο το κράτος. Η Εκκλησία διατήρησε το παλιό ημερολόγιο, γεγονός που οδήγησε στο παράδοξο του «έτους χωρίς Χριστούγεννα» το 1923, καθώς η εορτή μεταφέρθηκε στο νέο σύστημα τον Ιανουάριο του 1924.

Αυτή η απόφαση δεν έγινε δεκτή από όλους. Ένα κομμάτι του ποιμνίου αντέδρασε, δημιουργώντας το σχίσμα των Παλαιοημερολογιτών, οι οποίοι αρνήθηκαν την αλλαγή και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο στις θρησκευτικές τους τελετές.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Μακάβριο» εύρημα σε σακούλα οδηγεί σε μυστήριο