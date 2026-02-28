Η Μαρία Καρυστιανού, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου για τα Θύματα των Τεμπών, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μιας αμφιλεγόμενης κατάστασης κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, και η Καρυστιανού είχε προετοιμάσει ομιλία για την περίσταση. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, δεν της επετράπη να μιλήσει, γεγονός που την οδήγησε σε αποχώρηση.

Η προετοιμασία και η απογοήτευση

Η συγκέντρωση έλαβε χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με την Καρυστιανού να φτάνει στον χώρο στις 12:00 μ.μ. Η ίδια είχε σκοπό να μιλήσει για τον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικού της παιδιού. Είχε ενημερώσει για την πρόθεσή της τον Πάνο Ρούτσι, ωστόσο, δύο ώρες αργότερα, συνειδητοποίησε ότι δεν θα της δινόταν η ευκαιρία να ανέβει στο βήμα.

Η συνέντευξη στο Kontra Channel

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η Καρυστιανού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, αναφέροντας: «Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω…».

Η αντίδραση της οργανωτικής επιτροπής

Η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου για τα Θύματα των Τεμπών είχε καταρτίσει ένα πρόγραμμα με ομιλίες από συγγενείς θυμάτων και εκπροσώπους εργατικών κέντρων. Παρά την επιθυμία της Καρυστιανού να συμμετάσχει, φάνηκε ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη η πρόθεσή της να μιλήσει.

Η αποχώρηση της Καρυστιανού

Μετά από την αναμονή δύο ωρών και την αίσθηση ότι η φωνή της δεν θα ακουγόταν, η Καρυστιανού αποφάσισε να αποχωρήσει από την εκδήλωση. Στην αναφορά της, υπογράμμισε ότι σε προηγούμενες εκδηλώσεις, οι συγγενείς είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, αλλά αυτή τη φορά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Η κατάσταση αυτή ανέδειξε τις εντάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των θυμάτων καθώς προσπαθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις φωνές τους σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ η εμπειρία της Μαρία Καρυστιανού έφερε στο φως τα προβλήματα συντονισμού και επικοινωνίας που μπορεί να προκύψουν σε τέτοιες περιστάσεις.

Διαβάστε ακόμα: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη: Στους δρόμους για «δικαιοσύνη» με πορείες και απεργίες