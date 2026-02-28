Η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκαλεί άμεσο «έμφραγμα» στις παγκόσμιες αερομεταφορές, με το αεροδρόμιο της Αθήνας να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή καθυστέρηση, καθώς το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε στρατηγικά σημεία δημιουργεί μια «μαύρη τρύπα» στον χάρτη των πτήσεων, αναγκάζοντας τις εταιρείες σε μαζικές ακυρώσεις και εκτροπές για λόγους ασφαλείας.

Το ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες ταξιδιώτες είναι μέχρι πότε θα παραμείνει αυτή η κατάσταση και ποιες περιοχές θεωρούνται πλέον «απαγορευμένες ζώνες».

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου και οι ακυρώσεις στην Αθήνα

Η κατάσταση συναγερμού έχει οδηγήσει στο σφράγισμα του εναέριου χώρου σε Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Μπαχρέιν και τμήματος της Συρίας. Παράλληλα, η Ντόχα έχει κλείσει, ενώ υπό εξέταση βρίσκεται ο Λίβανος και η Ιορδανία.

Εικόνα στο Ελ. Βενιζέλος: Μέχρι στιγμής καταγράφονται περίπου 20 ακυρώσεις πτήσεων, ενώ το αεροδρόμιο της Αθήνας δέχεται συνεχώς εκτροπές αεροσκαφών που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους αρχικούς τους προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Aegean: Ο εγχώριος αερομεταφορέας προχώρησε ήδη σε ακυρώσεις πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται ώρα με την ώρα.

Διεθνείς εταιρείες: Όλες οι αεροπορικές που δραστηριοποιούνται από την Αθήνα προς την περιοχή της κρίσης έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους.

Ποιες εταιρείες ανακοίνωσαν αναστολή πτήσεων

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε προληπτικά μέτρα που διαρκούν αρκετές ημέρες.

Wizz Air: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμάν έως τις 7 Μαρτίου. Η εταιρεία τονίζει ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Lufthansa: Ακυρώνει τα δρομολόγια προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Επίσης, δεν θα εκτελεστούν πτήσεις προς και από το Ντουμπάι για το τρέχον Σαββατοκύριακο.

Air France & KLM: Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Βηρυτό για σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, ενώ η KLM ακύρωσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ-Τελ Αβίβ.

Air Arabia: Προχώρησε σε ακυρώσεις προς Ιράν, Ιράκ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Συνεχής ενημέρωση: Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τα επίσημα sites των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά τους γραφεία πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο. Ενημέρωση από τις εταιρείες: Οι αεροπορικές δεσμεύονται να ενημερώσουν απευθείας όσους επηρεάζονται, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές ή επιστροφές χρημάτων, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

Η αεροπορική απομόνωση της περιοχής φαίνεται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πολεμική κλιμάκωση.

