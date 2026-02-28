Η συμπλήρωση τριών ετών από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη βρίσκει τη χώρα σε αναβρασμό, με την Αθήνα να θυμίζει από νωρίς το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου 2026 απόρθητο κάστρο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη, καθώς οι μνήμες των 57 θυμάτων επιστρέφουν μέσα από ένα σκηνικό έντασης, ισχυρής αστυνομικής παρουσίας και κινητοποιήσεων που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από την πλατεία Συντάγματος, όπου η εξέδρα έχει ήδη στηθεί, είναι αν η σημερινή επέτειος θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την οριστική δικαίωση που ζητούν οι συγγενείς.

Προσαγωγές στο κέντρο και η ένταση με γιο θύματος

Πριν ακόμα ξεκινήσει η κεντρική συγκέντρωση των 12:00, το κλίμα φορτίστηκε επικίνδυνα μετά από ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. στα Προπύλαια.

Εννέα προσαγωγές: Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προληπτικούς ελέγχους και προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό με τον Θοδωρή Ελευθεριάδη: Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρέθηκε ο γιος της αδικοχαμένης Μαρίας Εγούτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρνησή του για σωματικό έλεγχο οδήγησε στην προσαγωγή του, για να αφεθεί ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα.

Η διάταξη των δυνάμεων: Κλούβες της αστυνομίας, οχήματα εκτόξευσης νερού (Αίαντας) και διμοιρίες ΥΑΤ έχουν αναπτυχθεί σε Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παράλυση των συγκοινωνιών

Η Αθήνα βρίσκεται σε κλοιό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με την Τροχαία να προειδοποιεί για σταδιακό κλείσιμο όλων των κεντρικών αρτηριών.

Κλειστοί δρόμοι: Η Βασιλίσσης Αμαλίας έχει ήδη διακοπεί, ενώ ακολουθούν η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Ακαδημίας.

Μετρό και ΗΣΑΠ: Οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» παραμένουν κλειστοί με εντολή της αστυνομίας, ενώ ο ΗΣΑΠ θα λειτουργήσει μόνο έως τις 21:00.

Σιδηρόδρομος σε ακινησία: Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται σε όλο το δίκτυο της χώρας και στον Προαστιακό λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

Μια χώρα στις πλατείες: Από τη Λάρισα μέχρι το εξωτερικό

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το αίτημα για δικαιοσύνη δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα αλλά γίνεται παγκόσμιο.

Το ραντεβού στα Τέμπη: Στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης, παρουσία συγγενών, σε ένα κλίμα βαθιάς οδύνης.

Κινητοποίηση στη Λάρισα: Η πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας συμμετέχει μαζικά με συγκεντρώσεις και μια μεγάλη συναυλία μνήμης το απόγευμα στις 19:00.

Διεθνής αντίλαλος: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Βρυξέλλες, ακόμα και στη Μελβούρνη και το Τορόντο, δείχνοντας ότι η πληγή των Τεμπών παραμένει ανοιχτή για τον απανταχού ελληνισμό.

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο μια απεργιακή κινητοποίηση, αλλά μια κραυγή ενάντια στη λήθη και μια απαίτηση για ασφαλείς μεταφορές στον 21ο αιώνα.

Διαβάστε ακόμα: Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός 45χρονης από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου