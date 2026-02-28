Τρία χρόνια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οι μνήμες συγκεντρώνουν και πάλι τις οικογένειες των θυμάτων σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις μνήμης φέτος φαίνονται να έχουν διχάσει την κοινότητα, κυρίως λόγω της πολιτικής διαδρομής που επέλεξε να ακολουθήσει η Μαρία Καρυστιανού.

Η απόφαση που δίχασε τις οικογένειες

Η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού, πρώην προέδρου του συλλόγου συγγενών θυμάτων, να εμπλακεί στην πολιτική σκηνή διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών, έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις. Η πλειοψηφία των συγγενών δεν δέχτηκε αυτή την κίνηση, οδηγώντας στην απομάκρυνση της Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου. Οι διαφωνίες εκτείνονται όμως και σε άλλα θέματα, όπως η νομική αντιμετώπιση του δυστυχήματος και οι εκδηλώσεις μνήμης.

Το σποτ που προκάλεσε αντιδράσεις

Πρόσφατα, η Καρυστιανού ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει στη μεγάλη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου. Το βίντεο περιλαμβάνει ηχητικά ντοκουμέντα και δραματοποιημένες παραστάσεις που αναβιώνουν την τραγωδία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες. Ο Παύλος Ασλανίδης, νέος πρόεδρος του συλλόγου, δήλωσε ότι το βίντεο προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση στους συγγενείς, λόγω της σκληρότητας των εικόνων.

Οικονομικές διαφορές και αμφισβητήσεις

Πριν από μερικούς μήνες, η Καρυστιανού παραιτήθηκε από την προεδρία του συλλόγου, μετά από έλεγχο του ΣΔΟΕ στα οικονομικά του συλλόγου, κυρίως λόγω της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Η εκδήλωση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του εισιτηρίου των 15 ευρώ και της μη διαφάνειας σχετικά με τη διάθεση των εσόδων. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων του δυστυχήματος, είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα έσοδα της συναυλίας.

Συγκεντρώσεις μνήμης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Παρά τις αντιπαραθέσεις, περίπου 100 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα και σε άλλες πόλεις.

Η θέση των συγγενών

Η αδελφή ενός από τα θύματα, Κατερίνα Βουτσινά, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τη χρήση του αδελφού της σε πολιτικά μηνύματα, απαιτώντας από την Καρυστιανού να μην αναφέρει τον αριθμό των θυμάτων σε πολιτικές δηλώσεις.

Η σημερινή επέτειος αναδεικνύει το βάθος της τραγωδίας και την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που εξακολουθούν να κυριαρχούν στις οικογένειες των θυμάτων. Η πορεία των επόμενων ημερών θα δείξει αν οι διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν ή αν θα συνεχίσουν να διχάζουν.

