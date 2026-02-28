Η υπόθεση του Μανώλη Τσικνάκη, ενός νεαρού φαντάρου που βρέθηκε νεκρός στη Ρω το 2018, παραμένει ένα άλυτο μυστήριο που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση. Η αρχική εκδοχή της αυτοκτονίας που παρουσίασαν οι στρατιωτικές αρχές αμφισβητείται έντονα από την οικογένεια και τους τεχνικούς συμβούλους που ανέλαβαν την υπόθεση. Με την επανεξέταση να βρίσκεται σε εξέλιξη, νέα στοιχεία και αντιφάσεις έρχονται στο φως, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα της οικογένειας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η αρχική εκδοχή και οι αμφιβολίες

Τον Ιούνιο του 2018, οι στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν στην οικογένεια του Μανώλη Τσικνάκη ότι ο νεαρός αυτοπυροβολήθηκε με τον υπηρεσιακό του οπλισμό. Ωστόσο, η οικογένεια δεν πείστηκε ποτέ για την εκδοχή της αυτοκτονίας και αμφισβητεί έντονα τις επίσημες αναφορές. Η δικηγόρος της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη, τονίζει ότι υπάρχουν σοβαρά κενά και ελλείψεις στην έρευνα, τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Σύμφωνα με τη Σπανάκη, η δικογραφία της υπόθεσης πελαγοδρομούσε μεταξύ του αστυνομικού τμήματος Μεγίστης και της στρατιωτικής εισαγγελίας. Όταν τελικά παραδόθηκε στην οικογένεια, ήταν ελλιπής, καθώς δεν περιλάμβανε το σύνολο των φωτογραφιών, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την υπόθεση.

Η σημασία των νέων μαρτυριών

Καθοριστική για την υπόθεση ήταν η συμβολή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», όπου νέες μαρτυρίες και στοιχεία ήρθαν στο φως. Στρατιώτες που υπηρετούσαν την ίδια περίοδο με τον Τσικνάκη επικοινώνησαν με την οικογένεια και ανέφεραν ότι δεν είχαν ποτέ ερωτηθεί από τις αρχές, ενώ ορισμένοι από αυτούς ήρθαν σε επαφή με την εκπομπή, ενισχύοντας την αναζήτηση της αλήθειας.

Η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας, Σπανουδάκη, αναφέρει ότι το φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή της δεν συνάδει με τα συμπεράσματα των εκθέσεων που αναφέρει η στρατιωτική εισαγγελία. Ακολούθησε αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων από την ίδια και τον συνάδελφό της, Τσιάμπα, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι βλάβες που υπέστη ο νεαρός συνάδουν περισσότερο με τη χρήση πιστολιού, αντί του μακρύκαννου όπλου που υποστηρίζεται από τις αρχές.

Αντιφάσεις και νέες απαιτήσεις

Η οικογένεια ζητά πλέον να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη από αξιόπιστα κρατικά όργανα, όπως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) και μια τριμελής ιατροδικαστική επιτροπή. Ελπίζεται ότι με την πλήρη τεκμηρίωση και εξέταση των στοιχείων, θα αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του Μανώλη Τσικνάκη.

Η Σπανάκη κρίνει ως επιλήψιμο το γεγονός ότι ο στρατός βασίστηκε σε γνωμάτευση ιδιώτη τεχνικού συμβούλου, αντί να ζητήσει τη συνδρομή των δημόσιων αρχών που κατέχουν την τεχνογνωσία και τα μέσα για αναπαράσταση των περιστατικών.

Η επίμονη αναζήτηση της αλήθειας

Η υπόθεση του Μανώλη Τσικνάκη δεν είναι απλώς ένα θέμα αναζήτησης δικαιοσύνης. Αποτελεί ένα σύμβολο της μάχης των οικογενειών για την αλήθεια και την αποκατάσταση της μνήμης των δικών τους ανθρώπων. Οι γονείς του Μανώλη συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ελπίζοντας ότι η πλήρης αποκάλυψη των πραγματικών συνθηκών του θανάτου του γιου τους θα φέρει την πολυπόθητη ανακούφιση.

Οι νέες καταθέσεις, οι αντιφάσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν προκύψει, καθιστούν σαφές ότι η υπόθεση Τσικνάκη δεν μπορεί να παραμείνει στο αρχείο. Η αναζήτηση της αλήθειας παραμένει ζωντανή και αποτελεί μια υπενθύμιση για την ανάγκη διαφάνειας και δικαιοσύνης σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.

