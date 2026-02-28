«Τον βρήκαν στον περιφερειακό, στις στροφές δεν ξέρω, εκεί στο δάσος τον είχαν αφήσει πεθαμένο κι είχαν φύγει. Τον είχαν μαχαιρώσει και είχε πάει το μαχαίρι στην καρδιά κι είχε πεθάνει»

Η μικρή κοινωνία του Λουτρακίου βυθίστηκε στο πένθος, όταν ένας καβγάς για ένα μηχανάκι εξελίχθηκε σε τραγωδία. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η δολοφονία ενός 17χρονου, που βρήκε μοιραίο τέλος μετά από συμπλοκή με συνομήλικό του.

Η τραγική αφορμή και το μοιραίο ραντεβού

Η αιτία της δολοφονίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν μια διαμάχη για ένα μηχανάκι. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο φερόμενος ως δράστης, ένας ανήλικος, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου για να παραδοθεί. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ήρθα να παραδοθώ, είμαι αυτός που ψάχνετε για το μαχαίρωμα».

Το ραντεβού που οδήγησε στη φονική συμπλοκή είχε δοθεί σε μια απομονωμένη περιοχή του Λουτρακίου. Οι δύο νεαροί, μαζί με άλλους φίλους τους, συναντήθηκαν για να λύσουν τις διαφορές τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και οι νεαροί αντάλλαξαν χτυπήματα με αιχμηρά αντικείμενα.

Η φονική συμπλοκή και οι συνέπειές της

Ο 17χρονος έπεσε θύμα θανατηφόρου επίθεσης, δεχόμενος μαχαιριά στην καρδιά. Ο αδερφός του, σε μια προσπάθεια να τον σώσει, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ένας 19χρονος φίλος του, επίσης τραυματισμένος, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη του φερόμενου δράστη, σχηματίζοντας δικογραφία εις βάρος του για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τους νεαρούς να έχουν αρχικά μεταβεί στην περιοχή για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Οι αντιδράσεις και το σοκ της τοπικής κοινωνίας

Το περιστατικό αυτό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, με πολλούς να εκφράζουν την οδύνη και τον αποτροπιασμό τους. Ένας φίλος του θύματος δήλωσε: «Το συγκεκριμένο παιδί δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Ακολούθησε απλά, κάποιον άλλο». Η μητέρα ενός φίλου του θύματος περιέγραψε τη νύχτα της τραγωδίας, αναφέροντας ότι ανησυχούσαν για την απουσία του και τελικά τον βρήκαν πεθαμένο κοντά στο δάσος.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ οι οικογένειες των εμπλεκόμενων ατόμων παραμένουν συντετριμμένες από το βαρύ πλήγμα.

Ο αντίκτυπος και οι σκέψεις για το μέλλον

Η υπόθεση αυτή φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για αποτελεσματικότερη πρόληψη της βίας μεταξύ των νέων. Η τοπική κοινωνία, συγκλονισμένη από το γεγονός, αναζητά τρόπους να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Αν και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να επουλώσουν τις πληγές τους.

