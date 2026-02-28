Η συμπλήρωση τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι διαδηλώσεις αποσκοπούν στην απονομή δικαιοσύνης και στην ανάδειξη των διαχρονικών προβλημάτων ασφάλειας στις υποδομές.

Μαζική συμμετοχή σε Ελλάδα και εξωτερικό

Πάνω από 100 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 12 το μεσημέρι, ενώ προσυγκεντρώσεις θα λάβουν χώρα στην Ομόνοια και τα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου φοιτητές παρέμειναν σε αγρυπνία στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Εκτός από την Ελλάδα, διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 25 πόλεις στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας την παγκόσμια διάσταση του αιτήματος για δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι κινητοποιήσεις διεξάγονται με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, μαθητών, φοιτητών και πολιτών.

Απεργίες και συμμετοχή των συνδικάτων

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει: «Δε θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν», αναφερόμενη σε πρόσφατες τραγωδίες όπως αυτές στη Μάνδρα και στο Μάτι.

Απεργιακές αποφάσεις έχουν ληφθεί επίσης από τα εργατικά κέντρα μεγάλων πόλεων όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, τα Χανιά και άλλα. Πολλοί εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδηλώσεις, ενισχύοντας το δυναμικό των συμμετοχόντων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 4.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή, ειδικά στην περιοχή της Αττικής. Δυνάμεις της Τροχαίας, της Κρατικής Ασφάλειας και ειδικών μονάδων όπως οι ΜΑΤ, ΔΙ.ΑΣ. και Αντιτρομοκρατική, θα συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις περιφρούρησης. Επικουρικά, drone και ελικόπτερα θα παρακολουθούν τις εξελίξεις από αέρος.

Λόγω των συγκεντρώσεων, οι μετακινήσεις στις πόλεις θα επηρεαστούν σημαντικά. Οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν περιορισμένα, ενώ συγκεκριμένοι σταθμοί όπως το «Σύνταγμα» και το «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνουν κλειστοί. Η κυκλοφορία του τραμ θα ξεκινήσει αργότερα και θα διακοπεί νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο.

Εικόνα από όλη τη χώρα

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στις μεγάλες πόλεις. Από τον Άγιο Νικόλαο και το Αγρίνιο μέχρι τη Σαντορίνη και τη Χίο, οι πολίτες ενώνουν τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, απεργίες και στάσεις εργασίας έχουν προγραμματιστεί σε πόλεις όπως η Καρδίτσα, η Έδεσσα και το Ηράκλειο.

Σε δήλωσή της, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τρία χρόνια κοροϊδία – Χρέος μας είναι να βρεθούμε αύριο σε μια πλατεία», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για αλλαγή και επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η τρέχουσα ημέρα αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και για τις προσδοκίες ενός καλύτερου μέλλοντος, όπου τέτοιες τραγωδίες θα ανήκουν στο παρελθόν.

Συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα

Εκτός των προαναφερθέντων πόλεων, συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στις παρακάτω περιοχές:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην Αττική, όπου αναμένεται η πιο μαζική συμμετοχή.

Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν δυνάμεις της Τροχαίας, της Κρατικής Ασφάλειας, των ΜΑΤ, της ΥΑΤ, καθώς και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και Αντιτρομοκρατική.

Στόχος είναι η περιφρούρηση της πλατείας Συντάγματος, αλλά και η διενέργεια προληπτικών ελέγχων πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν έρευνες σε πεζούς και οχήματα.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπεται η ανάπτυξη οχημάτων εκτόξευσης νερού, οι γνωστές «αύρες», ενώ στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. θα βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, drone και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Εκεί θα βρίσκεται και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος θα επιβλέπει τις κινήσεις των δυνάμεων.



Η βασική εντολή από το Αρχηγείο είναι να μην υπάρξουν προκλήσεις προς τους διαδηλωτές, με ταυτόχρονη εφαρμογή ενδελεχών ελέγχων, ιδίως σε άτομα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Την ίδια ώρα, υπάρχει προβληματισμός για την επάρκεια προσωπικού στην Περιφέρεια, καθώς πολλές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν τις κινητοποιήσεις με περιορισμένες δυνάμεις.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Κλειστοί οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο

Στη Θεσσαλονίκη, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί:

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Στην Αττική, ο Ηλεκτρικός θα κινηθεί 9 το πρωί με 9 το βράδυ και το Μετρό από τις 09.00, με μεταμεσονύχτια δρομολόγια.

Κλειστοί, απο τις 09.00 οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν κανονικά.

Ακινητοποιημένα θα μείνουν τρένα, Προαστιακός και πλοία, ενώ κλειστά είναι τα θέατρα.

Ειδικότερα:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 09:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Σημειώνεται ότι σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τέλος, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

