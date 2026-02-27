Τρία χρόνια συμπληρώνονται από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ένα γεγονός που συγκλόνισε την Ελλάδα και κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Με αφορμή την επέτειο αυτή, η ελληνική κοινωνία καλείται να δώσει ένα ηχηρό «παρών» στους δρόμους, ζητώντας δικαιοσύνη και αλλαγές που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια στις μετακινήσεις. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές, καθώς και πολιτικά κόμματα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα.

Ημέρα μνήμης και διαμαρτυρίας

Η τραγωδία στα Τέμπη άφησε βαθιές πληγές στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες δεν έχουν επουλωθεί. Οι διαδηλωτές ζητούν την απονομή δικαιοσύνης και το τέλος της συγκάλυψης, τονίζοντας την ανάγκη για ασφαλείς μεταφορές. Το κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η απόδοση ευθυνών, καθώς και η διασφάλιση ότι ένα τέτοιο προδιαγεγραμμένο, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, έγκλημα δεν θα επαναληφθεί.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου στην πλατεία Συντάγματος, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και έκτακτα μέτρα

Σε όλη τη χώρα, η ημέρα θα κινηθεί στους ρυθμούς της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις. Μαζί με την ΑΔΕΔΥ, πλήθος ομοσπονδιών και σωματείων, όπως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, έχουν προαναγγείλει τη συμμετοχή τους με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τα σχέδια, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί, με κανονική μεταμεσονύχτια λειτουργία, ενώ τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί και για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό, «Κηφισιά – Πειραιάς», θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00, με ειδικό χρονοδιάγραμμα για τα τελευταία δρομολόγια, ενώ το Τραμ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σταδιακά στις 09:30 το πρωί και θα σταματήσει να κυκλοφορεί στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί. Παρόλο που τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα λειτουργούν κανονικά, υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένοι οδηγοί να συμμετάσχουν στην απεργία, όπως έχουν ανακοινώσει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας.

Επιπλέον, τα δρομολόγια του Σιδηροδρόμου και του Προαστιακού δεν θα εκτελεστούν, όπως και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επιπτώσεις

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων και την αποφυγή επεισοδίων.

Η επέτειος της τραγωδίας στα Τέμπη αποτελεί μια υπενθύμιση των ευθυνών που πρέπει να αποδοθούν και των αλλαγών που χρειάζονται για την ασφάλεια των πολιτών. Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αναμένεται μαζική, καθώς η κοινωνία συνεχίζει να αγωνίζεται για δικαιοσύνη και αλλαγή.

