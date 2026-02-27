Μια σοκαριστική οικογενειακή υπόθεση συγκλονίζει τη Λέρο, όπου ένας 18χρονος νεαρός ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από μια έντονη λογομαχία στο συνεργείο τους, με τον νεαρό να πετάει ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι του πατέρα του, οδηγώντας σε τραγική κατάληξη. Επί σειρά ετών, οι καβγάδες μεταξύ τους ήταν συχνοί και βίαιοι, ενώ η μητέρα είχε επανειλημμένα καταγγείλει τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιού τους.

Η χρόνια κακοποίηση και η άγνωστη ιστορία

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», επιβεβαίωσε ότι είχαν γίνει καταγγελίες για κακοποίηση του νεαρού από τον πατέρα του, και ότι η οικογένεια είχε επισκεφθεί κοινωνική λειτουργός της πρόνοιας. Παρά τις προσπάθειες, το περιβάλλον παρέμενε κακοποιητικό, με τον οργανισμό να έχει λάβει αναφορές από το 2021, όταν το αγόρι ήταν μόλις 12 ετών. Σε μία από αυτές τις αναφορές, περιγράφεται πώς ο πατέρας είχε πετάξει ένα σφυρί προς το γιο του.

Σοκαριστικά βίντεο και μαρτυρίες

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, που προβλήθηκε από το STAR, δείχνει τον πατέρα να χτυπά τον γιο του, ενώ ο νεαρός προσπαθεί να προστατευθεί. Ο δημοσιογράφος Νίκος Ιγνατίδης από το Leros News – Aigaio TV ανέφερε ότι οι βιαιοπραγίες είχαν ξεκινήσει από τη νεαρή ηλικία του αγοριού, περιλαμβανομένων περιστατικών ακόμη και στο δρόμο.

Η μητέρα σε κατάσταση σοκ

Η μητέρα του 18χρονου, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γυναίκα προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Οι αναρτήσεις του νεαρού στα social media

Ο Δημήτρης, όπως είναι το όνομα του νεαρού, είχε από μικρή ηλικία εργασία στο συνεργείο του πατέρα του. Σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφραζε τη δυσκολία της ζωής του, σημειώνοντας ότι είχε χάσει την παιδική του ηλικία λόγω της ανάγκης για δουλειά. "Πολλές φορές συμπεριφέρομαι σαν παιδί γιατί αντάλλαξα την παιδική μου ηλικία με μεροκάματο," έγραφε χαρακτηριστικά.

Η κοινωνία σε αναστάτωση

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λέρου, με τις αρχές να διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες της υπόθεσης. Η ιστορία αυτή έχει αναδείξει για άλλη μία φορά τα προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας που συχνά μένουν κρυμμένα πίσω από τις κλειστές πόρτες

