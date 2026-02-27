Τραγωδία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλόνισε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου μια 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβασή της από το αεροπλάνο. Η γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, έφτασε στο αεροδρόμιο της Αττικής με πτήση από την Κεφαλονιά.

Πτώση από τον αναβατήρα

Κατά την αποβίβαση της 67χρονης με ειδικό αναβατήρα, συνέβη το μοιραίο. Η γυναίκα και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας. Αν και οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα από το ασθενοφόρο του αεροδρομίου, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ελαφρά τραυματισμένος ο συνοδός

Ο συνοδός που συνόδευε την άτυχη γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα από την πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση συνέβη λόγω τεχνικής αστοχίας του αναβατήρα, αλλά οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αντιδράσεις και έρευνες

Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούνται κατά τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες στα αεροδρόμια. Η διοίκηση του αεροδρομίου δεσμεύτηκε να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος και να λάβει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Μια απώλεια που συγκλονίζει

Το θάνατο της 67χρονης γυναίκας ακολούθησε κύμα συγκίνησης, καθώς πολλοί εκφράζουν τη θλίψη τους για τη ζωή που χάθηκε τόσο άδοξα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια της άτυχης γυναίκας για να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

