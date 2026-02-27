Η σύλληψη ενός 16χρονου ατόμου για την υπόθεση της δολοφονίας ενός 17χρονου στο Λουτράκι έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό που οδηγεί στη Μονή του Οσίου Παταπίου, όπου ο νεαρός έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι μόλις 16 ετών. Η σύλληψη έγινε λίγα λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα, όταν ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και παραδέχθηκε την εμπλοκή του λέγοντας: «Ήρθα να παραδοθώ». Ο νεαρός μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Κορίνθου, ενώ η αστυνομία προχώρησε και σε πολλές προσαγωγές άλλων ατόμων που σχετίζονται με το περιστατικό.

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν

Η μητέρα ενός φίλου του θύματος περιέγραψε πώς ο γιος της και ο αδελφός του θύματος αναζήτησαν τον 17χρονο όλη νύχτα, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Βρέθηκε τελικά στον περιφερειακό δρόμο, έχοντας δεχτεί θανατηφόρα μαχαιριά στην καρδιά. «Τον είχαν αφήσει πεθαμένο στο δάσος», ανέφερε, συγκλονισμένη.

Το δεύτερο θύμα

Στην ίδια συμπλοκή τραυματίστηκε και ένας 19χρονος, ο οποίος αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω θεραπεία.

Οι επόμενες κινήσεις της αστυνομίας

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να ρίξει φως στην υπόθεση, προχωρώντας σε προσαγωγές και ανακρίσεις. Η μητέρα του φερόμενου δράστη έχει επίσης προσαχθεί, ενώ ερευνώνται και άλλες μαρτυρίες που μπορεί να φωτίσουν τα γεγονότα της τραγικής νύχτας.

Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, που προσπαθεί να κατανοήσει πώς μια τόσο νεαρή ηλικία μπορεί να εμπλέκεται σε τόσο σοβαρά εγκλήματα. Οι κάτοικοι του Λουτρακίου αναμένουν με αγωνία τις εξελίξεις στην υπόθεση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ.

Διαβάστε ακόμα: ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου και 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου