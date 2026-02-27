Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός 17χρονου στο Λουτράκι, καθώς οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύμα στο αριστερό μέρος του θώρακα, ενώ ένας 19χρονος φίλος του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία με πολλαπλά τραύματα.

Το επικρατέστερο σενάριο

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο νεαροί να είχαν προγραμματίσει συνάντηση με άλλα άτομα που εξελίχθηκε σε σύγκρουση, οδηγώντας σε χρήση μαχαιριών. Το σενάριο αυτό φαντάζει το πλέον πιθανό, καθώς οι τραυματισμοί του 19χρονου περιλαμβάνουν πληγές από αιχμηρό αντικείμενο στην ωμοπλάτη, το θώρακα, την κοιλιακή χώρα και το δεξί μηρό.

Αμφισβητούμενες καταθέσεις

Ο 19χρονος, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ισχυρίζεται ότι όλα προήλθαν από τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές, που συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα του περιστατικού.

Η οικογενειακή μαρτυρία

Ο αδελφός του 17χρονου ανέφερε στις αρχές ότι βρήκε τον αδελφό του αιμόφυρτο στο κρεβάτι του, χωρίς να έχει δώσει καμία εξήγηση για το πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Ο αδελφός τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εναλλακτικά σενάρια

Παρά τις ενδείξεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι δύο φίλοι να είχαν προσωπικές διαφορές που εξελίχθηκαν σε βίαιο επεισόδιο. Ωστόσο, αυτό το σενάριο θεωρείται λιγότερο πιθανό από τις αρχές, οι οποίες επικεντρώνονται στην πιθανότητα της συνάντησης με τρίτα άτομα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια της υπόθεσης και να καταλήξουν σε ένα σαφές συμπέρασμα. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, περιμένοντας απαντήσεις για το τι ακριβώς οδήγησε σε αυτό το τραγικό περιστατικό.

