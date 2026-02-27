Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη, αντέδρασε έντονα στο βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή την επέτειο των τριών χρόνων από το τραγικό γεγονός. Το βίντεο, που περιέχει σκληρές εικόνες, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί γονείς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους.

Συναισθηματική αναταραχή

Ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» εκφράζοντας το πώς ένιωσε διαβάζοντας το όνομα του παιδιού του σε ένα μνημείο στην Καισαριανή. «Είδα χθες το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά,» δήλωσε συγκινημένος.

Αντιδράσεις γονέων

Το βίντεο της Καρυστιανού περιείχε εικόνες που, σύμφωνα με τον Ασλανίδη, προκάλεσαν σοκ στους γονείς των θυμάτων. «Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε γιατί είναι πολύ σκληρές οι εικόνες», ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ακόμα και η σύζυγός του έκλαψε βλέποντας το βίντεο.

Αγώνας για δικαιοσύνη

Ο Ασλανίδης αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του συλλόγου για δικαίωση των θυμάτων. «Είμαστε μια ομάδα που πολεμάμε για τα παιδιά μας. Στόχος μας είναι να βρούμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε όποιον ευθύνεται στη δικαιοσύνη», τόνισε. Στις 23 του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει το μεγάλο δικαστήριο που θα καθορίσει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Κριτική στη διαδικασία ανάκρισης

Ο Ασλανίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης, σημειώνοντας ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία χάθηκαν τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα. «Η έρευνα δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, τα στοιχεία πήγαιναν στον ανακριτή μόνο από εμάς», εξήγησε.

Εκταφές και αντιδράσεις

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις εκταφές που ζήτησαν δέκα οικογένειες, εκφράζοντας την αντίθεσή του με τη διαδικασία που προτάθηκε από τις αρχές. «Θα αφήσω εγώ να συλήσουν πάλι το παιδί μου;» αναρωτήθηκε, τονίζοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τις εξετάσεις που προγραμματίστηκαν.

Η υπόθεση των Τεμπών συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, με τις οικογένειες των θυμάτων να αγωνίζονται για δικαίωση και την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας.

