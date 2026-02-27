Σκηνές χάους και τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν ένα φορτηγό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βγήκε από την πορεία του και προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το βαρύ όχημα, ενώ κινούνταν προς Αιγάλεω, πέρασε τη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παρέσυρε αρκετά σταθμευμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.

Τρεις τραυματίες και υλικές ζημιές

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρουν σοβαρά τραύματα, ωστόσο η αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή ήταν έντονη. Η σκηνή του ατυχήματος θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με τα επτά συνολικά οχήματα που υπέστησαν ζημιές να καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν το φορτηγό στην ανεξέλεγκτη πορεία του. Η Τροχαία εξετάζει όλες τις πιθανές εκδοχές, ενώ η κατάσταση του οδηγού και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης στο όχημα είναι υπό διερεύνηση. Το γεγονός ότι το φορτηγό κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανάκια, αφού πρώτα διέσχισε το αντίθετο ρεύμα, καθιστά την ανάγκη για γρήγορα αποτελέσματα στην έρευνα επιτακτική.

Μάρτυρες και βιντεοσκοπήσεις

Οι μαρτυρίες πεζών και οδηγών που βρέθηκαν στο σημείο, καθώς και το βίντεο που έχει καταγράψει την τρελή πορεία του φορτηγού, αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κατανόηση του συμβάντος. Το βίντεο,, δείχνει τη δραματική στιγμή που το φορτηγό βγαίνει εκτός ελέγχου και προκαλεί την καταστροφή. Οι αρχές ήδη συγκεντρώνουν διαθέσιμα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να αναλύσουν λεπτομερώς τη διαδρομή του φορτηγού.

Η κατάσταση στη λεωφόρο Θηβών έχει πλέον σταθεροποιηθεί, ωστόσο οι εικόνες του ατυχήματος παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη των παρευρισκομένων. Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις οδικές υποδομές καθώς και την τακτική συντήρηση και έλεγχο κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στον Κηφισό: Ο θάνατος ενός 74χρονου σε «απρόβλεπτη» πτώση από πεζογέφυρα