Η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία βρίσκεται κρατούμενη για την υπόθεση της δολοφονίας των τριών παιδιών της, έχει υποβάλει αίτημα για να περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η ίδια επιχειρεί να κινηθεί νομικά με στόχο την αποφυλάκισή της.

Η καταδικασμένη μητέρα για τις δολοφονίες των 3 παιδιών της, η γυναίκα που έγινε κεντρικό πρόσωπο σε μία από τις πλέον πολύκροτες αστυνομικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών, αναμένεται να περάσει από ειδική επιτροπή το επόμενο διάστημα και αν της πιστοποιηθεί αναπηρία άνω του 70%, θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου υποστηρίζει πως αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα των φυλακών. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η κατάστασή της επιδεινώνεται στο πέρασμα του χρόνου λόγω αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Τι προβλέπει η νομοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις; Μπορεί μία κατά συρροή φόνισσα, όπως έκρινε το δικαστήριο, να επιστρέψει στο σπίτι της στην Πάτρα; Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου Βάσω Πανταζή, απαντάει καταφατικά.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ουδέποτε ομολόγησε τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Αισιοδοξεί μάλιστα πως στο Εφετείο θα δικαιωθεί. Το θρίλερ του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε η υπόθεσή της, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί επισημαίνει το περιβάλλον της.

Η αίτηση στην επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Η Πισπιρίγκου προχώρησε στην υποβολή αιτήματος για την πιστοποίηση αναπηρίας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της ενόψει μελλοντικών νομικών ενεργειών. Η επιτροπή αυτή εξετάζει περιπτώσεις ατόμων που επικαλούνται αναπηρίες, με στόχο να προσδιορίσει το ποσοστό αναπηρίας και τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των αιτούντων. Το ακριβές πλαίσιο και οι λόγοι που επικαλείται η Πισπιρίγκου για την πιστοποίηση δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως.

Προσπάθειες για αποφυλάκιση

Παράλληλα με το αίτημα στην επιτροπή, η Ρούλα Πισπιρίγκου εξετάζει και άλλες νομικές οδούς για την αποφυλάκισή της. Η υπόθεση που την αφορά παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις γύρω από το νομικό της πλαίσιο. Η Πισπιρίγκου, μέσω των δικηγόρων της, κινείται πλέον ενεργά, προσπαθώντας να αξιοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Το νομικό πλαίσιο και οι αντιδράσεις

Η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας, αν και συνήθως αφορά κοινωνικά και ιατρικά θέματα, μπορεί να επηρεάσει και τις νομικές διαδικασίες, ειδικά όταν συνδέεται με αιτήματα αποφυλάκισης. Η κίνηση της Πισπιρίγκου έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούν ότι ενδέχεται να είναι μια στρατηγική κίνηση για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη μεταχείριση από το δικαστικό σύστημα.

Κοινωνικές αντιδράσεις και το δημόσιο ενδιαφέρον

Η περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου έχει κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από την αρχή της. Το θέμα όχι μόνο έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης λόγω της φύσης των κατηγοριών, αλλά έχει προκαλέσει και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην ήδη περίπλοκη νομική της υπόθεση, δημιουργώντας περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθεί.

Η επόμενη μέρα

Η απόφαση της επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας και οι επόμενες νομικές κινήσεις της Πισπιρίγκου αναμένονται με ενδιαφέρον. Το ζήτημα της αναπηρίας, αν και φαίνεται να είναι περισσότερο ιατρικό, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δικαστική της υπόθεση. Η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, με το θέμα να συνεχίζει να τροφοδοτεί συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία.

