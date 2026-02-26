Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και στο Δημόσιο: Το κυβερνητικό σχέδιο για την καταγραφή του ωραρίου

#Ψηφιακή «επανάσταση» στο Δημόσιο: Πώς η «έξυπνη» κάρτα αλλάζει το ωράριο

Η κυβέρνηση σχεδιάζει μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, εισάγοντας την ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους υπαλλήλους. Αυτό το νέο σύστημα, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα με επιτυχία, θα επιτρέπει την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα

Η βασική αρχή της ψηφιακής κάρτας είναι η αυτοπρόσωπη δήλωση της προσέλευσης και της αποχώρησης των υπαλλήλων, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειρόγραφες καταστάσεις και πολλαπλά συστήματα. Οι υπάλληλοι θα έχουν ένα ενιαίο σύστημα για την καταγραφή της παρουσίας τους, το οποίο θα επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες από κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία του ιδιωτικού τομέα

Στον ιδιωτικό τομέα, η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους, σε κλάδους όπως οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας δείχνουν ότι η εισαγωγή της κάρτας οδήγησε σε αύξηση 70% των δηλωμένων υπερωριών το 2025 σε σύγκριση με το 2024, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές ώρες εργασίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν.

Προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος

Σήμερα, οι δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα για την καταγραφή του ωραρίου, από ηλεκτρονικά ρολόγια έως χειρόγραφες λίστες, με αποτέλεσμα την αδυναμία κεντρικού ελέγχου. Η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι πλασματικές υπερωρίες και η αδήλωτη εργασία, διασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοι πληρώνονται μόνο για τις πραγματικές ώρες που εργάστηκαν.

Η μελλοντική εφαρμογή στο Δημόσιο

Το σχέδιο για την ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να εφαρμοστεί από το καλοκαίρι. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του συστήματος, το οποίο θα διευκολύνει τη διαχείριση των ωραρίων, των αδειών και των υπερωριών. Επιπλέον, θα ενισχύσει τον επαγγελματισμό και θα βελτιώσει την αξιολόγηση των υπηρεσιών.

Οφέλη για τους δημόσιους υπαλλήλους

Η ψηφιακή κάρτα αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη και στους ίδιους τους υπαλλήλους, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται καλύτερα το ωράριό τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι θα πληρώνονται δίκαια για τις ώρες εργασίας τους. Αυτό το μέτρο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα, προσφέροντας πιο αξιόπιστες λύσεις για την παρακολούθηση της εργασίας.Οι υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν ώρα προσέλευσης από τις 7 έως τις 9 το πρωί και αντίστοιχα ώρα αποχώρησης από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα, ανάλογα με την ώρα έναρξης. Το πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες, χωρίς να απαιτούνται παρακάμψεις του συστήματος. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα ενισχυθεί ο επαγγελματισμός στο Δημόσιο, θα υπάρξει πραγματικός έλεγχος παρουσίας και απουσίας και θα διευκολυνθεί η διαχείριση αδειών, υπερωριών και επιδομάτων. Παράλληλα, το μέτρο θεωρείται εργαλείο για καλύτερο προγραμματισμό του έργου των υπηρεσιών και για πιο αξιόπιστη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

