Απεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: Χωρίς τρένα και πλοία η χώρα – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Οι μεταφορές θα βρεθούν στο επίκεντρο των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, σε ανάμνηση της τραγωδίας στα Τέμπη. Η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς περιλαμβάνει στάσεις εργασίας και πλήρη ακινητοποίηση σε διάφορους τομείς, επιδιώκοντας να αναδείξουν την ανάγκη για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και μεταφοράς.

Στάσεις εργασίας σε μετρό και λεωφορεία

Οι εργαζόμενοι στη γραμμή 1 του μετρό και στο τραμ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από το πρωί έως το βράδυ, επιτρέποντας τη λειτουργία των δρομολογίων από τις 09:00 έως τις 21:00. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των πολιτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΑΣΘ θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας, σε συνέχεια της 24ωρης απεργίας που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εξαιρέσεις από αυτή την κινητοποίηση είναι τα οχήματα για ΑμεΑ και η νυχτερινή γραμμή Ν1, η οποία θα εξυπηρετεί κανονικά.

Τα τρένα σταματούν, τα πλοία δεμένα

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας. Παράλληλα, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, διακόπτοντας τη λειτουργία από τις 00:01 έως τις 24:00.

Το μήνυμα των εργαζομένων

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, τονίζοντας πως «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη δέσμευση των εργαζομένων να συνεχίσουν να αγωνίζονται για ασφαλέστερες συνθήκες.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑ αναφέρει επίσης ότι «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν μια συντονισμένη προσπάθεια να αναδειχθούν οι ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας και να πιεστεί η κυβέρνηση για αλλαγές που θα προστατεύουν ανθρώπινες ζωές και θα βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας.

