Τρία χρόνια έχουν περάσει από την τραγωδία στα Τέμπη, και ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του Γεράσιμου - μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας - εκφράζει τη δύναμη και την αγωνία του μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ενόψει των επικείμενων συλλαλητηρίων.

Η αδιάκοπη μάχη του Γεράσιμου

Σε δήλωσή του, που διακινήθηκε στα ΜΜΕ από τον συνήγορο του, Λουκά Αποστολίδη, ο κ. Γεωργιάδης περιγράφει την καθημερινή μάχη του γιου του για ζωή και ελπίδα. Ο Γεράσιμος, που παλεύει καθημερινά για να ξεπεράσει τις συνέπειες του τραγικού δυστυχήματος, έχει περάσει τρία χρόνια μέσα σε νοσοκομεία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, με μόνη συντροφιά την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα. «Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας του, περιγράφοντας τον αδιάκοπο αγώνα που δίνει το παιδί του.

Η πληγή που δεν κλείνει

Ο Διονύσης Γεωργιάδης τονίζει ότι παρόλο που πέρασαν τρία χρόνια από την τραγωδία, η πληγή παραμένει ανοιχτή και αιμορραγούσα, τόσο για την οικογένειά του όσο και για όλη την ελληνική κοινωνία. «Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η τραγωδία στα Τέμπη αποτελεί μια συνεχόμενη υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ζωή.

Η προσευχή ως φωνή ελπίδας

Ο κ. Γεωργιάδης καλεί όλους να ενώσουν τις σκέψεις και τις προσευχές τους για τον Γεράσιμο, ώστε αυτές να γίνουν η φωνή του. «Εύχομαι αυτό το Σάββατο η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του Γεράσιμου», αναφέρει, ελπίζοντας ότι αυτή η κινητοποίηση θα φέρει ελπίδα και φως στο σκοτάδι του παιδιού του. Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχήθηκε Καλή Σαρακοστή, με την ελπίδα ότι η Ανάσταση του Κυρίου θα φέρει και την ανάσταση του Γεράσιμου.

Μια ατελείωτη διαδρομή

Η καθημερινότητα του Γεράσιμου είναι γεμάτη προκλήσεις, και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, προσπαθώντας να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. «Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει», σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και την αγωνιστικότητα του γιου του.

Η οικογένεια του Γεράσιμου συνεχίζει να αγωνίζεται, προσπαθώντας να παραμείνει όρθια και δυνατή, αντάξια των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Αυτό το μήνυμα ελπίδας και αγώνα αποτελεί μια υπενθύμιση της αντοχής και της αλληλεγγύης που χρειάζεται σε δύσκολες στιγμές.

