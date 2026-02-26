Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ρέντη, όταν ένας 85χρονος άνδρας έβγαλε αεροβόλο όπλο και άρχισε να σημαδεύει μαθητές. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, προκάλεσε άμεσο πανικό στα παιδιά και τους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης σε έναν χώρο που θα έπρεπε να αποτελεί καταφύγιο ασφάλειας.

Το χρονικό της επίθεσης και ο πανικός των μαθητών

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή της αποχώρησης των μαθητών, όταν ο ηλικιωμένος, για λόγους που ακόμα διερευνώνται, βγήκε στο μπαλκόνι ή το παράθυρο της οικίας του που γειτνιάζει με το σχολείο. Κρατώντας το αεροβόλο, άρχισε να σκοπεύει προς το μέρος των παιδιών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση και τον τρόμο τους.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποτυπώνεται μέσα από τις μαρτυρίες και το οπτικό υλικό:

Ο πανικός: Τα παιδιά, βλέποντας το όπλο να στρέφεται εναντίον τους, άρχισαν να τρέχουν και να κρύβονται, προσπαθώντας να προστατευτούν από μια απειλή που εκείνη τη στιγμή φάνταζε θανάσιμη.



Τα παιδιά, βλέποντας το όπλο να στρέφεται εναντίον τους, άρχισαν να τρέχουν και να κρύβονται, προσπαθώντας να προστατευτούν από μια απειλή που εκείνη τη στιγμή φάνταζε θανάσιμη. Η κινητοποίηση : Εκπαιδευτικοί και γονείς που αντιλήφθηκαν το περιστατικό κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, ενώ προσπάθησαν να ηρεμήσουν τους έντρομους μαθητές.



: Εκπαιδευτικοί και γονείς που αντιλήφθηκαν το περιστατικό κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, ενώ προσπάθησαν να ηρεμήσουν τους έντρομους μαθητές. Η σύλληψη: Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 85χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του, κατασχέτοντας παράλληλα το αεροβόλο όπλο.

Τα ερωτήματα για την ψυχική υγεία και την οπλοκατοχή

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της εποπτείας ηλικιωμένων ατόμων που κατέχουν έστω και αεροβόλα όπλα. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά τονίζουν οι ειδικοί, είναι η επικινδυνότητα τέτοιων ενεργειών, καθώς ακόμα και ένα αεροβόλο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά σε παιδιά.

Οι αρχές εξετάζουν αν ο 85χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ή αν υπήρξε κάποια προηγούμενη διένεξη με το σχολείο (π.χ. λόγω θορύβου) που τον οδήγησε σε αυτή την ακραία πράξη. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, καθώς το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει την απόλυτη ψυχραιμία του δράστη την ώρα που σημάδευε τους ανήλικους, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμα πιο ανατριχιαστική.

