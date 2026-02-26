Μια ανησυχητική υπόθεση δολιοφθοράς αποκαλύφθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Η ζημιά πραγματοποιήθηκε στο Πλατύ Ημαθίας, και το περιστατικό κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ζημιές στις υποδομές

Η δολιοφθορά σημειώθηκε όταν άγνωστοι δράστες έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης σε τρία διαφορετικά σημεία της γραμμής, χωρίς ωστόσο να τα αφαιρέσουν. Τα συνεργεία φωτοσήμανσης του ΟΣΕ από τη Λάρισα εργάζονται ήδη πυρετωδώς για την αποκατάσταση της βλάβης. Παρά τη ζημιά, τα δρομολόγια των τρένων συνεχίζονται κανονικά, ενώ τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν σε ισχύ.

Προβληματισμός και ανησυχία

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε ότι το περιστατικό προκαλεί σοκ και αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ο υπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για συνειδητή δολιοφθορά, καθώς οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο για να κοπούν τα καλώδια, χωρίς να έχουν οικονομικό όφελος.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο,» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης. «Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύστημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού,» πρόσθεσε.

Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η πλατφόρμα railway.gov.gr αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την παρακολούθηση των σιδηροδρομικών γραμμών, προσφέροντας ακρίβεια και άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης κανόνων. Ο υπουργός ανέφερε ότι το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το καλοκαίρι, καλύπτοντας όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Ο ίδιος τόνισε τη σημαντικότητα της αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας, δηλώνοντας: «Τώρα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο».

Η υπόθεση αυτή θέτει σε δοκιμασία τις αντοχές και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ανεύρεση των υπευθύνων.



Διαβάστε ακόμα: Έδεσσα: 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στην καρναβαλική εκδήλωση