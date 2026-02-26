Ραφήνα: Αγριογούρουνα «κατέλαβαν» τη Λεωφόρο Μαραθώνος – Οδηγίες επιβίωσης για τους οδηγούς

Η εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές τείνει να μετατραπεί από σπάνιο φαινόμενο σε καθημερινό εφιάλτη για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Αυτή τη φορά, το σκηνικό στήθηκε στη μέση της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος της Ραφήνας, όπου μια ομάδα αγρίων ζώων έκανε την εμφάνισή της στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρούς κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα.

Η κάθοδος των αγριμιών στον αστικό ιστό

Η αναζήτηση τροφής και η έλλειψη φυσικών εχθρών οδηγούν τα αγριογούρουνα ολοένα και πιο κοντά σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Η Λεωφόρος Μαραθώνος, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με περιορισμένο φωτισμό σε αρκετά σημεία, μετατρέπεται σε «παγίδα» τόσο για τα ζώα όσο και για τους οδηγούς.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, απαιτεί ψυχραιμία και συγκεκριμένες κινήσεις:

Η εμφάνιση : Τα ζώα κινούνται συνήθως σε ομάδες (κοπάδια) και η εμφάνιση ενός σημαίνει ότι πιθανότατα ακολουθούν και άλλα.

: Τα ζώα κινούνται συνήθως σε ομάδες (κοπάδια) και η εμφάνιση ενός σημαίνει ότι πιθανότατα ακολουθούν και άλλα. Ο αιφνιδιασμός: Λόγω του όγκου τους (που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 κιλά), μια σύγκρουση με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί μοιραία για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου ή μιας μηχανής.

Λόγω του όγκου τους (που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 κιλά), μια σύγκρουση με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί μοιραία για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου ή μιας μηχανής. Η ώρα αιχμής: Οι περισσότερες εμφανίσεις καταγράφονται κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Τι πρέπει να κάνετε αν τα συναντήσετε στον δρόμο

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς η σωστή αντίδραση του οδηγού μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά τονίζουν οι ειδικοί και οι θηροφύλακες, είναι ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.

Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με αγριογούρουνα στη Μαραθώνος:

Χαμηλώστε ταχύτητα: Μην προσπαθήσετε να τα προσπεράσετε με ταχύτητα. Φρενάρετε σταδιακά και διατηρήστε την πορεία σας. Μη χρησιμοποιείτε τα «μεγάλα» φώτα: Το έντονο φως τυφλώνει και ακινητοποιεί το ζώο στη μέση του δρόμου αντί να το απομακρύνει. Χρησιμοποιήστε την κόρνα για να τα εκφοβίσετε. Μην εγκαταλείπετε το όχημα: Τα αγριογούρουνα μπορεί να γίνουν επιθετικά αν νιώσουν απειλή, ειδικά αν υπάρχουν μικρά παιδιά στο κοπάδι. Ενημερώστε τις αρχές: Καλέστε αμέσως το 100 ή το Δασαρχείο για να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το πρόβλημα στη Ραφήνα και τις γύρω περιοχές παραμένει έντονο, με τους πολίτες να ζητούν μόνιμες λύσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού των ζώων πριν θρηνήσουμε θύματα στην άσφαλτο.

