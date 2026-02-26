Σε έναν μικρό οικισμό κοντά στα Τέμπη, ο χρόνος φαίνεται να έχει παγώσει από εκείνη τη μοιραία ημέρα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Το Κουλούρι, 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας, αποτελεί σήμερα το μέρος όπου τόννοι παραμορφωμένου μετάλλου και διαλυμένα βαγόνια αναπαύονται, μαρτυρώντας τη σιδηροδρομική καταστροφή που συντάραξε την Ελλάδα.

Ένας χώρος θλίψης και έρευνας

Το Κουλούρι δεν φιλοξενεί απλώς τα λείψανα των τρένων, αλλά λειτουργεί ως κέντρο συνεχούς έρευνας. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν εκεί, δημιουργώντας ένα ανοικτό "νεκροταφείο" που θυμίζει την ένταση και το χάος εκείνης της ημέρας. Οι εικόνες που καταγράφονται από drone της Orange Press Agency αποκαλύπτουν δεκάδες τόνοι μεταλλικών καταλοίπων και μηχανών έλξης, στοιβαγμένα σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο, δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ.

Ανακάλυψη σοκ και οργή των συγγενών

Η ανακάλυψη ανθρώπινου γενετικού υλικού (DNA) ανάμεσα στα συντρίμμια από την ομάδα Anubis, ακόμα και το 2025, πυροδότησε την οργή των συγγενών των θυμάτων. Έντονες είναι οι καταγγελίες για την προχειρότητα της αρχικής διαχείρισης, καθώς αποκαλύφθηκε ότι λόγω βιασύνης στη μεταφορά, οστά βρέθηκαν στο Κουλούρι. Η έρευνα συνεχίζεται με αυτοψίες από πραγματογνώμονες και την Πυροσβεστική, καθώς αναζητούνται ακόμα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που προκάλεσε η σύγκρουση. Ακόμα και δύο χρόνια μετά, κομμάτια των βαγονιών εντοπίζονται σε γειτονικά οικόπεδα και μεταφέρονται για εξέταση.

Μια τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία

Η σύγκρουση της επιβατικής με την εμπορική αμαξοστοιχία της Hellenic Train στον Ευαγγελισμό Λάρισας έγινε η πιο πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα με 57 νεκρούς και 180 τραυματίες. Μετά το δυστύχημα, η πολιτική και κοινωνική κρίση που ακολούθησε ήταν τέτοια που οδήγησε στην παραίτηση του τότε Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Η δίκη για τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται για παραλείψεις και λάθη θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα.

Συνεχίζεται η αναζήτηση δικαιοσύνης

Οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να αγωνίζονται για δικαιοσύνη, καθώς οι ανακαλύψεις στο Κουλούρι και οι συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της τραγωδίας. Το Κουλούρι, με τα παραμορφωμένα βαγόνια του, παραμένει ένα διαρκές σύμβολο της απώλειας και της αναζήτησης για απαντήσεις.

