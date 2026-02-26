Η υπόθεση του πέντε μηνών βρέφους με μηνιγγίτιδα που κινδύνευσε στη Ζάκυνθο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα των υπηρεσιών υγείας στο νησί. Το περιστατικό ανέδειξε την έλλειψη συντονισμού και την απουσία της καίριας ιατρικής φροντίδας, καθώς η παιδίατρος που είχε την ευθύνη της εφημερίας απουσίαζε.

Η διαδρομή του περιστατικού

Το συμβάν ξεκίνησε το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με υψηλό πυρετό και εξανθήματα. Η μητέρα του είχε αρχικά επικοινωνήσει με ιδιώτη γιατρό, αλλά όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε, αποφάσισε να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Εκεί, εξετάστηκε από την αγροτική γιατρό και μια καρδιολόγο, ενώ ιδιώτες παιδίατροι προσφέρθηκαν να συνδράμουν αυτοβούλως.

Η κατάσταση υγείας του βρέφους κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η απουσία της παιδιάτρου και οι συνέπειες

Η παιδίατρος που όφειλε να καλύπτει την εφημερία στο νοσοκομείο της Ζακύνθου απουσίαζε, επικαλούμενη αναρρωτική άδεια. Η απουσία της έχει προκαλέσει αναστάτωση και έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για να διερευνηθούν οι συνθήκες. Η παιδίατρος τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, με την ίδια να δηλώνει πως «όσα λέγονται για την άδεια είναι ψέματα».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Ζακύνθου αναφέρει ότι το βρέφος υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και ότι η διακομιδή του αποφασίστηκε βάσει της κλινικής του εικόνας. Εντούτοις, τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια το πρόβλημα της μη επαρκούς κάλυψης των εφημεριών από παιδίατρο, γεγονός που ενδεχομένως να καθυστέρησε την άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αντιδράσεις και οι εκκλήσεις για αλλαγή

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει τη συζήτηση για την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας στο νησί. Η απουσία καίριου προσωπικού κατά τις ώρες ανάγκης αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και στελέχωση των νοσοκομείων, ιδιαίτερα σε περιφερειακές περιοχές όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες είναι περιορισμένη.

Οι αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα κενά στη λειτουργία των νοσοκομείων τους, εξασφαλίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Η διακομιδή του βρέφους και η άμεση ανταπόκριση του νοσοκομείου Πατρών αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα δίκτυο νοσοκομείων που θα λειτουργεί συντονισμένα και αποδοτικά.

Η υπόθεση αυτή θέτει επί τάπητος το ζήτημα της επάρκειας των εφημεριών και της ανάγκης για επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών σε ώρες κρίσης. Η κοινή γνώμη αναμένει απαντήσεις και μέτρα που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Ζάκυνθος.

