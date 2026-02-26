«Συναγερμός» στην Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Μεγάλη ανησυχία προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών της πόλης, στην περιοχή Κουκούλι.

Κινητοποίηση των Αρχών

Οι αρμόδιες αρχές στην Πάτρα βρέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας όταν ανακαλύφθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο κτήριο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Η αστυνομία, οι ειδικοί πυροτεχνουργοί και η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασαν άμεσα στο σημείο για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Ο μηχανισμός που δεν ενεργοποιήθηκε

Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος σε ένα από τα παράθυρα του κτηρίου και περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες με εύφλεκτο υλικό. Ευτυχώς, ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε, αποτρέποντας πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα.

Παρουσία του Περιφερειάρχη

Στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, για να παρακολουθήσει από κοντά την κατάσταση και να συντονίσει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Παρά την απειλή, η γρήγορη ανταπόκριση των Αρχών εξασφάλισε την ασφάλεια των παρευρισκόμενων και των υπαλλήλων.

Έρευνα για τα κίνητρα

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της πράξης και να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζεται αν υπάρχει σχέση με παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

Η γρήγορη αντίδραση των Αρχών απέτρεψε έναν πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να ρίξει φως στα γεγονότα.

