Η περιοχή του Έβρου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες πλημμυρικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με το νερό να έχει καλύψει περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης. Οι συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, τις αγροτικές υποδομές και το οδικό δίκτυο, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής.

Η ροή των υδάτων και οι προσπάθειες αποστράγγισης

Οι πλημμύρες στον Έβρο έχουν δημιουργήσει εικόνες μεγάλης καταστροφής. Η στάθμη του ποταμού παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, με το νερό να ασκεί συνεχή πίεση στα αναχώματα. Σοκ προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν γήπεδα και μπασκέτες να έχουν σχεδόν καλυφθεί μέχρι τα δίχτυα από τα νερά. Στο Διδυμότειχο, εκτεταμένη περιοχή δίπλα στο ανάχωμα βρίσκεται κάτω από τα νερά του Ερυθροπόταμου.

Οι προσπάθειες αποστράγγισης συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων. Το τελευταίο 24ωρο έσπασαν αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο.

Κόκκινος συναγερμός και αγωνία για τους κατοίκους

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου παραμένει σε «Red Code» συναγερμό, τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Οι κάτοικοι σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο δεν έκλεισαν μάτι τις τελευταίες νύχτες, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να κατέβει μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι αρχές έστειλαν μήνυμα 112 στους κατοίκους των Λαβάρων στο Σουφλί για να τους προειδοποιήσουν για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνονται προς τον ποταμό, κινούμενες με ταχύτητα περίπου 4 χιλιομέτρων την ώρα.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος και η απειλή νέων πλημμυρικών επεισοδίων εξακολουθεί να είναι υπαρκτή. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ οι Φέρες, το Τυχερό, το Σουφλί, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού και οι εικόνες καταστροφής

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε την περιοχή την Τετάρτη για να δει από κοντά την κατάσταση και να συνομιλήσει με τους κατοίκους. Μεταξύ άλλων, βρέθηκε στην καλύβα της Άρτεμις Παπακωστίδου, της γνωστής «κυράς του Δέλτα», και μοιράστηκε τις εντυπώσεις του στα social media. Οι εικόνες από την περιοχή είναι ενδεικτικές της καταστροφής, με τα νερά να έχουν κατακλύσει γεωργικές εκτάσεις και χωριά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά κυρίως με την κατάσταση στις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη γειτονική χώρα έχει υποχωρήσει ανάχωμα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και επηρεάζοντας τη ροή των υδάτων προς το ελληνικό έδαφος.

Η κοινότητα του Έβρου συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φύση, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη των πλημμυρών στην περιοχή.

