Έκτακτες αλλαγές στο Μετρό: Κλείνει στις 10:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»

Μια αιφνίδια αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα των μετακινήσεων στο κέντρο της Αθήνας φέρνει η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο του σταθμού του Μετρό «Πανεπιστήμιο». Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη Γραμμή 2 θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους, καθώς ο σταθμός θα τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 10:00 το πρωί, κατόπιν εντολής των αρχών.
Οι λόγοι του κλεισίματος και η διάρκεια των μέτρων
Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί τεχνικό πρόβλημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή προγραμματισμένων εκδηλώσεων ή συγκεντρώσεων στην περιοχή. Το κέντρο της πόλης αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά, καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός αποτελεί κομβικό σημείο για χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές.
Η πραγματικότητα, ωστόσο, διαμορφώνεται ως εξής για το επιβατικό κοινό:
- Διέλευση χωρίς στάση: Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο», όμως δεν θα πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.
- Εναλλακτικοί σταθμοί: Το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί τους γειτονικούς σταθμούς «Σύνταγμα» και «Ομόνοια» για την πρόσβασή του στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο.
- Επαναλειτουργία: Η ακριβής ώρα που ο σταθμός θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία δεν έχει οριστεί εκ των προτέρων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στην επιφάνεια.
Η επιβάρυνση του κέντρου και οι καθυστερήσεις
Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το κλείσιμο ενός κεντρικού σταθμού προκαλεί πάντα «ντόμινο» καθυστερήσεων στις οδικές συγκοινωνίες. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά είναι αναμενόμενο, είναι η αύξηση της κίνησης στους γύρω δρόμους (Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας), καθώς πολλοί επιβάτες θα αναζητήσουν εναλλακτικά μέσα όπως λεωφορεία ή ταξί.
Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΣΤΑΣΥ και της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοια μέτρα λαμβάνονται προληπτικά για την αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια μαζικών κινητοποιήσεων, διασφαλίζοντας την προστασία των υποδομών και των πολιτών.
Διαβάστε ακόμα: «Συναγερμός» στην Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών