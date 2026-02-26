Έκτακτες αλλαγές στο Μετρό: Κλείνει στις 10:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»

Μια αιφνίδια αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα των μετακινήσεων στο κέντρο της Αθήνας φέρνει η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο του σταθμού του Μετρό «Πανεπιστήμιο». Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη Γραμμή 2 θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους, καθώς ο σταθμός θα τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 10:00 το πρωί, κατόπιν εντολής των αρχών.

Οι λόγοι του κλεισίματος και η διάρκεια των μέτρων

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί τεχνικό πρόβλημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή προγραμματισμένων εκδηλώσεων ή συγκεντρώσεων στην περιοχή. Το κέντρο της πόλης αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά, καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός αποτελεί κομβικό σημείο για χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, διαμορφώνεται ως εξής για το επιβατικό κοινό:

Διέλευση χωρίς στάση: Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο», όμως δεν θα πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.



Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο», όμως δεν θα πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. Εναλλακτικοί σταθμοί: Το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί τους γειτονικούς σταθμούς «Σύνταγμα» και «Ομόνοια» για την πρόσβασή του στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο.



Το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί τους γειτονικούς σταθμούς «Σύνταγμα» και «Ομόνοια» για την πρόσβασή του στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο. Επαναλειτουργία: Η ακριβής ώρα που ο σταθμός θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία δεν έχει οριστεί εκ των προτέρων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στην επιφάνεια.

Η επιβάρυνση του κέντρου και οι καθυστερήσεις

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το κλείσιμο ενός κεντρικού σταθμού προκαλεί πάντα «ντόμινο» καθυστερήσεων στις οδικές συγκοινωνίες. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά είναι αναμενόμενο, είναι η αύξηση της κίνησης στους γύρω δρόμους (Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας), καθώς πολλοί επιβάτες θα αναζητήσουν εναλλακτικά μέσα όπως λεωφορεία ή ταξί.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΣΤΑΣΥ και της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοια μέτρα λαμβάνονται προληπτικά για την αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια μαζικών κινητοποιήσεων, διασφαλίζοντας την προστασία των υποδομών και των πολιτών.

Διαβάστε ακόμα: «Συναγερμός» στην Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών