Ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό προστέθηκε στη μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου, αυτή τη φορά στην περιοχή του Ελληνικού. Ένας 69χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σφοδρή παράσυρση από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την επικινδυνότητα στους δρόμους της Αθήνας.

Το χρονικό του δυστυχήματος στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όταν ο 69χρονος επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα. Ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πρόλαβε να αντιδράσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη και μοιραία για τον άτυχο πεζό.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποκαλύπτεται μέσα από τα σκληρά δεδομένα της πρόσκρουσης:

Η σφοδρότητα: Η παράσυρση ήταν τόσο δυνατή που ο 69χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα ακαριαία. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια.

Ο οδηγός: Ο 19χρονος, σε κατάσταση σοκ, συνελήφθη από τις αρχές, όπως ορίζει η αυτόφωρη διαδικασία σε περιπτώσεις θανατηφόρων τροχαίων.

Η προανάκριση: Η Τροχαία Ελληνικού διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί η ταχύτητα του οχήματος, αν υπήρξε παραβίαση σηματοδότη ή αν ο πεζός βρισκόταν σε σημείο χωρίς διάβαση.

Η «μάστιγα» των παρασύρσεων στους μεγάλους οδικούς άξονες

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το περιστατικό αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους των ειδικών για την έλλειψη οδικής ασφάλειας στις λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά είναι φανερό, είναι ο συνδυασμός της απειρίας των νέων οδηγών με την ελλιπή φωτεινότητα ή την απροσεξία των πεζών σε σημεία-καρμανιόλες.

Η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, παραμένει ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους, ειδικά τις βραδινές ώρες. Η απώλεια του 69χρονου φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, καλύτερο φωτισμό και, κυρίως, μια βαθύτερη οδηγική παιδεία που θα προστατεύει τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

