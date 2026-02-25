Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, ο 70χρονος κτηνοτρόφος μιλά για την τρομακτική επίθεση που δέχτηκε πριν ενάμιση χρόνο στο Βιλανδρέδο. Μετά από μήνες νοσηλείας και με σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο ηλικιωμένος άνδρας παραμένει συγκλονισμένος από την αγριότητα της επίθεσης.

Η επίθεση και το σκοτεινό καρτέρι

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο ποιμνιοστάσιο. Ο δράστης, καλυμμένος με κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο, περίμενε κρυμμένος για δύο ώρες, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ο 70χρονος περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές όταν δέχτηκε επίθεση από τον άγνωστο εισβολέα. «Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, έκοψαν τη γλώσσα μου», λέει με τρόμο.

Η στιγμή της ενέδρας

Ο κτηνοτρόφος θυμάται πώς ο δράστης τον αιφνιδίασε την ώρα που πήγε να ανοίξει την αποθήκη. Παρά το συναγερμό που είχε τοποθετήσει, ο δράστης κατάφερε να κρυφτεί και να τον επιτεθεί με αγριότητα. «Ήταν εκεί μέσα δύο ώρες, περίμεναν να πάω στο υπόστεγο», εξηγεί. Η επίθεση συνεχίστηκε με τον δράστη να κλείνει το φως και να φεύγει αφού ήταν βέβαιος ότι το θύμα είχε πεθάνει.

Ο πόνος και οι συνέπειες

Παρά τα σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη και τα πόδια, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να καλέσει βοήθεια. Ωστόσο, ο βασανισμός ήταν ανελέητος. Ο δράστης, φορώντας στρατιωτική φόρμα και κόκκινα γάντια, τον πυροβόλησε ξανά πριν αποχωρήσει. «Αυτό είναι θαύμα που ζω», δηλώνει ο ίδιος.

Η έρευνα και οι υποψίες

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ ο 70χρονος αφήνει αιχμές για τα κίνητρα της επίθεσης, συνδέοντάς την με μια παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε τον γιο του. «Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι», δηλώνει με αγανάκτηση.

Ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος

Η υγεία του κτηνοτρόφου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά κινητικά προβλήματα μετά από έντεκα μήνες νοσηλείας σε διάφορα νοσοκομεία της Κρήτης. «Ενάμιση χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι. Εγώ είμαι στο κρεβάτι», λέει με παράπονο.

