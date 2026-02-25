ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου και 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει δύο σημαντικές κινητοποιήσεις για το τέλος Φεβρουαρίου, με στόχο να δείξει την αντίθεσή της σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα και την κοινωνία ευρύτερα.

Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου

Η πρώτη από τις κινητοποιήσεις θα λάβει χώρα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, με τη μορφή στάσης εργασίας. Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ της Αττικής καλούνται να σταματήσουν τις εργασίες τους από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 π.μ. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κινητοποίηση. Προγραμματίζεται συγκέντρωση στις 8:30 π.μ. στο Εφετείο Αθηνών, όπου οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν τη στάση τους απέναντι στην απόφαση του δικαστηρίου.

24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

Η δεύτερη κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, με τη μορφή 24ωρης απεργίας. Η απεργία αυτή συμπίπτει με την επέτειο των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, ένα γεγονός που σόκαρε την ελληνική κοινωνία. Η απεργία θα αφορά όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που εργάζονται εκείνη την ημέρα. Ένα συλλαλητήριο θα διεξαχθεί στο Σύνταγμα στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ άλλες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα μέρη της χώρας.

Οι δύο αυτές κινητοποιήσεις έρχονται σε μία κρίσιμη στιγμή για το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, καθώς διακυβεύονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ασφάλεια των πολιτών. Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, τονίζοντας την αναγκαιότητα της ενότητας και της συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων.

