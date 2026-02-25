Η τραγωδία που διαδραματίστηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, κόβει την ανάσα με τις αποκαλύψεις για τα αίτια που οδήγησαν στη φονική έκρηξη. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμά του, εστιάζοντας στη διάβρωση του σωλήνα προπανίου, που προκάλεσε τη διαρροή και την επακόλουθη καταστροφή.

Ο διαβρωμένος σωλήνας και η κρίσιμη εγκατάσταση

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ, ο σωλήνας προπανίου είχε τοποθετηθεί υπόγεια και υπήρξε καθοριστική αμέλεια στην τοποθέτησή του. Παρόλο που επιλέχθηκε το σωστό υλικό (χάλυβας), η τοποθέτηση του σωλήνα έγινε χωρίς χρήση άμμου ή πίσσας, με αποτέλεσμα να μην έχει την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία. Η διάβρωση του σωλήνα προχωρούσε με ρυθμό 0,3 χιλιοστά ανά έτος, από την πρώτη κιόλας ημέρα της εγκατάστασης, και το αρχικό πάχος του σωλήνα ήταν 2,7 χιλιοστά. Το μήκος των 7,5 μέτρων του σωλήνα εμφάνιζε οπές σε διάφορα βάθη, οι οποίες εντοπίστηκαν μέσω μικροσκοπικής ανάλυσης.

Οι παραλείψεις στον έλεγχο και η μοιραία συνέπεια

Το πόρισμα υπογραμμίζει τις σοβαρές παραλείψεις στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Οι υπογειοποιημένοι σωλήνες, όπως αυτός που προκάλεσε την έκρηξη, πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο κάθε πέντε χρόνια. Ωστόσο, οι σχετικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία. «Αν γίνονταν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα του ΕΜΠ.

Το ανθρώπινο κόστος και οι ευθύνες

Η έκρηξη στο εργοστάσιο κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, αφήνοντας πίσω της ανείπωτο πόνο και θλίψη. Το πόρισμα του ΕΜΠ, το οποίο έχει πλέον διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και στον ανακριτή στα Τρίκαλα, περιγράφει με λεπτομέρεια την αμέλεια που οδήγησε στο δυστύχημα. Η έλλειψη συστηματικών ελέγχων και η απουσία δικλίδων ασφαλείας είναι κάποιες από τις βασικές αιτίες που αναδεικνύονται ως υπεύθυνες για την τραγωδία.

Οι επόμενες κινήσεις

Το πόρισμα του ΕΜΠ έχει προκαλέσει αναταράξεις, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αναζητήσουν και να αποδώσουν τις ευθύνες. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν με την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ το κλείσιμο του εργοστασίου από την Περιφέρεια είναι πλέον επίσημο. Οι οικογένειες των θυμάτων και η τοπική κοινωνία αναμένουν δικαιοσύνη και αλλαγές στο καθεστώς ασφαλείας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η έκθεση του ΕΜΠ, πέρα από την αποκάλυψη των τεχνικών λεπτομερειών της τραγωδίας, φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και να προλαμβάνονται οι ανθρώπινες απώλειες.

Διαβάστε ακόμα: Φρίκη στην Κυψέλη: Εισέβαλε σε σπίτι και βίασε γυναίκα ΑμεΑ – Το θρίλερ με την καταδίωξη από τη μητέρα