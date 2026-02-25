Η υγεία του βρέφους από τη Ζάκυνθο, που αγωνίζεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Ρίο, έχει ταράξει τα νερά, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες για διοικητικές αδυναμίες και την αποχή μιας παιδιάτρου.

Η ανησυχητική κατάσταση του βρέφους

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, ένα βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ζακύνθου με συμπτώματα που υποδείκνυαν μηνιγγίτιδα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση.

Η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέλαβε δράση, ανακοινώνοντας τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την απουσία της εφημερεύουσας παιδιάτρου, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση της έρευνας, δηλώνοντας: «Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ».

Ευχαριστίες από την οικογένεια

Σε μια δημόσια ανάρτηση, οι γονείς του παιδιού εξέφρασαν ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό προσωπικό που υπερέβη καθήκοντα για να σώσει το μωρό τους. Ευχαρίστησαν την αγροτική ιατρό, τη νοσηλεύτρια, μια καρδιολόγο, καθώς και εξωτερικούς παιδιάτρους που κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τους παιδιάτρους που, αν και απόντες, παρείχαν τηλεφωνική καθοδήγηση.

Το μήνυμα της οικογένειας

Οι γονείς απέστειλαν ένα συγκινητικό μήνυμα, ζητώντας από την κοινωνία να προσευχηθεί για το παιδί τους: «Χάρη σε όλους εσάς, το μωρό μας έφτασε στα χέρια των ειδικών. Η ανθρωπιά σας νίκησε το “σάπιο σύστημα” και την αδιαφορία. Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά».

Ο αντίκτυπος από την απουσία της παιδιάτρου και η αποφασιστικότητα του Υπουργείου Υγείας να διερευνήσει το περιστατικό υπογραμμίζουν την ανάγκη για υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

