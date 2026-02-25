Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την τεχνολογική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών της δικτύων με την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr . Αυτή η καινοτομία υπόσχεται να φέρει διαφάνεια και ασφάλεια στο ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη θέση των τρένων σε πραγματικό χρόνο.

Δορυφορική εποπτεία με ακρίβεια εκατοστών

Το railway.gov.gr αξιοποιεί δορυφορικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας, όπως το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS και το ευρωπαϊκό σύστημα Galileo, για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών σε εθνική κλίμακα. Η ακρίβεια του συστήματος φτάνει σε επίπεδο εκατοστών, προσφέροντας δυνατότητες όπως η επιχειρησιακή διάκριση παράλληλων γραμμών και η μετάδοση δεδομένων με καθυστέρηση μικρότερη των 1,2 δευτερολέπτων. Σε αντίθεση με το συμβατικό GPS που μπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις έως και 15 μέτρων, το νέο σύστημα εξασφαλίζει ακριβή εντοπισμό της θέσης των τρένων.

Υιοθέτηση συστάσεων για την ασφάλεια

Η ψηφιακή πλατφόρμα "railway.gov.gr" δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και μια ουσιαστική απάντηση στις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Υιοθετεί επτά από τις δεκαεπτά συστάσεις του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας καταγεγραμμένων επιχειρησιακών δεδομένων και την αναβάθμιση της εποπτικής ικανότητας του διαχειριστή υποδομής και των αρμόδιων αρχών.

Με τη νέα πλατφόρμα, οι αρχές μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, να διαχειρίζονται κινδύνους και να εξάγουν επιχειρησιακά συμπεράσματα μέσα από μια τεκμηριωμένη βάση δεδομένων.

Διαφάνεια και πρόσβαση στο κοινό

Η προσβασιμότητα και η διαφάνεια είναι κεντρικά στοιχεία του "railway.gov.gr". Οι επιβάτες και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων στον χάρτη, την ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους, καθώς και ενημερώσεις για τυχόν καθυστερήσεις. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης live video streaming της πορείας των τρένων, ενισχύοντας έτσι την εμπειρία του χρήστη.

Ενίσχυση της ασφάλειας με καινοτόμες λειτουργίες

Το "railway.gov.gr" δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των τρένων, αλλά ενσωματώνει και δυνατότητες αυτόματης ανίχνευσης κινδύνου σύγκρουσης και άμεσες ειδοποιήσεις προς τα κέντρα ελέγχου σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων. Αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων και στην άμεση αντίδραση σε ενδεχόμενα προβλήματα.

Το όραμα για το μέλλον του ελληνικού σιδηροδρόμου

Η λειτουργία του "railway.gov.gr" αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την πλήρη αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος. Στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η εισαγωγή νέων τρένων και η δημιουργία νέων σταθμών, με απώτερο σκοπό την επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Η Ελλάδα καθίσταται πρωτοπόρος στον τομέα της δορυφορικής εποπτείας των σιδηροδρομικών δικτύων, θέτοντας τα θεμέλια για ένα ασφαλέστερο και πιο αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Με τη σταδιακή επέκταση αυτής της τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυο, οι επιβάτες μπορούν να προσβλέπουν σε μια πιο ασφαλή και διαφανή εμπειρία ταξιδιού.

