Ένα ανησυχητικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε πρόσφατα στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου μια 45χρονη γυναίκα δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της σε δημόσιο χώρο. Το γεγονός προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε τις αρχές για την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων περαστικών, όταν ο 49χρονος δράστης, φερόμενος σύντροφος της γυναίκας, ξεκίνησε να τη χτυπάει αλύπητα στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από μάρτυρες που έσπευσαν να το δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και αγανάκτησης.

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», κατέθεσε η γυναίκα.

Στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, μόλις 700 μέτρα από το μαγαζί, οι αστυνομικοί εντοπίζουν το ζευγάρι. Στη θέα τους, η γυναίκα καταφέρνει να ξεφύγει και να ζητήσει βοήθεια.

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια», κατέθεσε ο αστυνομικός.

Ο 49χρονος, που ήταν μεθυσμένος, συλλαμβάνεται για ενδοοικογενειακή βία και υποστήριξε: «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δε την πείραξα».

Η αντίδραση των περαστικών και της αστυνομίας

Μάρτυρες που παρακολούθησαν το περιστατικό προσπάθησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν την επίθεση και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας της αναμένεται να σταθεροποιηθεί, αν και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της βίας παραμένουν ανησυχητικές.

Το βίντεο

Αποκλειστικό βίντεο του MEGA δείχνει τα λεπτά που ακολούθησαν μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από τον σύντροφο της ύστερα από νυχτερινή διασκέδαση στην Καλλιθέα. Η βία που ασκήθηκε στη γυναίκα καταδεικνύει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των θυμάτων.

Η θέση των αρχών και οι επόμενες κινήσεις

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης θα αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες για την πράξη του, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να συνεισφέρει στην έρευνα, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και την υποστήριξη των θυμάτων. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί που υποστηρίζουν τα θύματα βίας ζητούν την ενεργοποίηση των πολιτών για την αναφορά παρόμοιων περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται.

Η υπόθεση αυτή στην Καλλιθέα υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε ενάντια στη βία και να υποστηρίξουμε τα θύματα, διασφαλίζοντας ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας

Για τις γυναίκες που υφίστανται βία υπάρχει βοήθεια. Η γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 6.773 κλήσεις. Οι 4.275 αφορούσαν περιστατικά βίας. Άλλες 1.470 γυναίκες ζητούσαν ενημέρωση. Σχεδόν 2 στις 3 κλήσεις έγιναν από τα ίδια τα θύματα. Από εκείνες που βίωναν τη βία στο ίδιο τους το σπίτι.

Και σε ποσοστό 21,7% ήταν άλλοι που δεν άντεξαν να σιωπούν. Γείτονες. Συγγενείς. Φίλοι.

Το 2025, 5.550 γυναίκες εγκατέστησαν την εφαρμογή πανικού στο κινητό τους. 1.024 φορές χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί για να κληθεί η αστυνομία και για να σωθεί μια γυναίκα.

