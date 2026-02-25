Ξεκινά η ηλεκτρονική εγγραφή στα σχολεία: Οδηγός για γονείς και κηδεμόνες

Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής για το σχολικό έτος 2026-2027 στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία είναι έτοιμη να ξεκινήσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 23 Μαρτίου 2026, προσφέροντας στους γονείς και κηδεμόνες ευκολία και ασφάλεια μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Πώς να υποβάλετε την αίτησή σας

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη. Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet για να εισέλθουν στις ειδικές ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας, όπου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά. Υπάρχουν δύο διαφορετικές πλατφόρμες διαθέσιμες: η πρώτη για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο ( https://proti-eggrafi.services.gov.gr ) και η δεύτερη για την Πρώτη Δημοτικού ( https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr ).

Διαφάνεια και ασφάλεια στη διαδικασία

Το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι η ηλεκτρονική διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους τους μαθητές. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια, αποφεύγοντας περιττές μετακινήσεις και καθυστερήσεις.

Κατανομή και τοποθέτηση μαθητών

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφών, η κατανομή των μαθητών στις σχολικές μονάδες θα γίνει με βάση τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας και τις ισχύουσες σχολικές περιφέρειες. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι οι μαθητές τοποθετούνται στα κατάλληλα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις προθεσμίες και να βεβαιωθούν ότι έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από την υποβολή της αίτησης.

