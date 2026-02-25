Το απόγευμα της Τρίτης, η λεωφόρος Συγγρού έγινε το σκηνικό ενός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκαν βίαια, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ ο οδηγός του ΙΧ παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Το χρονικό του τροχαίου

Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν η μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο κινούνταν επί της λεωφόρου Συγγρού. Ο οδηγός της μηχανής, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, κατευθυνόταν ευθεία. Την ίδια στιγμή, το ΙΧ αποφάσισε να στρίψει δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη, χωρίς να προσέξει τη μοτοσικλέτα που πλησίαζε από τα δεξιά.

Η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική και τόσο σφοδρή που ο μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε από τη μηχανή του, πέφτοντας με δύναμη πάνω σε μια κολόνα. Το σκηνικό που ακολούθησε ήταν χαοτικό, με περαστικούς να παλεύουν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η άμεση αντίδραση

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, η λεωφόρος Συγγρού μετατράπηκε σε πεδίο μάχης για τη σωτηρία του τραυματία. Μια νοσηλεύτρια που βρέθηκε τυχαία στο σημείο ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, περιμένοντας την άφιξη του ΕΚΑΒ. Περαστικοί σταμάτησαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο και οι διασώστες του ασθενοφόρου συνέβαλαν και αυτοί στην προσπάθεια διάσωσης.

Η κατάσταση του μοτοσικλετιστή επιδεινώθηκε γρήγορα, με τον σφυγμό του να πέφτει όσο περνούσε η ώρα. Τελικά, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς τις αισθήσεις του, και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Το προφίλ της σύγκρουσης

Οι συνθήκες του τροχαίου έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά στη λεωφόρο Συγγρού, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας. Παρόλο που τα αυτοκίνητα δεν κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός του ΙΧ φάνηκε να μην πρόσεξε τη μοτοσικλέτα που βρισκόταν στην πορεία του όταν αποφάσισε να στρίψει δεξιά.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ΙΧ κινήθηκε από τη μεσαία λωρίδα προς τα δεξιά, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι η πορεία ήταν ελεύθερη. «Το μηχανάκι πηγαίνει κανονικά στη λωρίδα του και ξαφνικά το SUV αρχίζει και κάνει δεξιά», δήλωσε ένας από τους μάρτυρες προσθέτοντας ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν έκανε προσπέραση αλλά κινούνταν στη λωρίδα του.

Οι συνέπειες και οι αντιδράσεις

Η σοβαρότητα του συμβάντος έχει προκαλέσει συζητήσεις για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας και επιβολής του νόμου στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κάποιοι σχολιαστές πρότειναν την αφαίρεση του διπλώματος του οδηγού του SUV ως μέτρο αποτροπής μελλοντικών παραβάσεων.

Την ίδια στιγμή, το σοκ του οδηγού του ΙΧ είναι εμφανές. Παρότι ο ίδιος δεν υπέστη σωματικές βλάβες, παραμένει σε κατάσταση σοκ, συνειδητοποιώντας την έκταση της καταστροφής της οποίας υπήρξε μέρος.

