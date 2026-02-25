Η είδηση για τον θάνατο ενός 46χρονου άνδρα από τη Σκύρο προκαλεί θλίψη και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Ο άνδρας, μετά από έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος, επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου, όπου διαγνώστηκε με πνευμονία και του συνταγογραφήθηκαν φάρμακα. Ωστόσο, λίγες μόνο ώρες αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή από καρδιακή ανακοπή.

Η επίσκεψη στο ιατρείο και η διάγνωση

Ο 46χρονος άνδρας παρουσίασε έντονη αδιαθεσία την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, με συμπτώματα όπως βήχας και πόνος στο στήθος, γεγονός που τον οδήγησε στο τοπικό ιατρείο της Σκύρου. Η γιατρός που τον εξέτασε φέρεται να αντέδρασε με αδιαφορία, όπως καταγγέλλει η οικογένεια του θύματος, λόγω των εορτασμών των Αποκριών. Σύμφωνα με τη θεία του, η γιατρός του είπε: «τέτοια ώρα ήρθες;», πριν του χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή και τον προτρέψει να μεταβεί στην Κύμη για περαιτέρω εξετάσεις.

Το μοιραίο ταξίδι στην Κύμη

Παρά την δυσφορία του, ο 46χρονος αποφάσισε να ταξιδέψει με φέρι μποτ προς την Κύμη τη Δευτέρα, καθώς η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Κάποιοι από το πλήρωμα του πλοίου αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα της κατάστασής του και ειδοποίησαν να επιστρέψει στο ιατρικό κέντρο. Το πλοίο καθυστέρησε την αναχώρησή του ώστε να επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας θα λάμβανε την απαραίτητη φροντίδα.

Το τέλος και οι ερωτήσεις

Παρά τις προσπάθειες, ο 46χρονος κατέληξε λίγο μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα. Η οικογένεια του αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Το τραγικό αυτό περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών και την αμεσότητα της αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

