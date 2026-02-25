Σοκαριστικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερα ασφαλείας ενός διαμερίσματος στην Κυψέλη καταγράφει τη βίαιη επίθεση ενός 64χρονου άνδρα κατά της μητέρας και των δύο διδύμων κοριτσιών της με αναπηρία. Η επίθεση ακολούθησε μετά από καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση.

Το χρονικό της επίθεσης

Το καταγραφικό υλικό παρουσιάζει τη στιγμή που ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είχε εισέλθει στο σπίτι με αντικλείδι, επιτίθεται στη μητέρα και τις κόρες της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας είχε κατασκευάσει το αντικλείδι ερήμην της οικογένειας. Η μητέρα, επιστρέφοντας στο σπίτι και ακούγοντας τα κορίτσια να κλαίνε, επιχείρησε να ζητήσει εξηγήσεις από τον άνδρα και απείλησε να καλέσει την αστυνομία.

Αντίδραση της μητέρας και η διαφυγή του δράστη

Οι εικόνες δείχνουν τον 64χρονο να χτυπά τη γυναίκα με γροθιές, ρίχνοντάς την στο πάτωμα και συνεχίζοντας να τη χτυπά για να εξασφαλίσει τη διαφυγή του. Παρά τις προσπάθειες της μητέρας να τον ακινητοποιήσει με ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Η αντιμετώπιση από τις αρχές

Ο 64χρονος παραδόθηκε αργότερα στην αστυνομία, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και βίαιη επίθεση, ενώ οι αρχές ερευνούν τυχόν άλλες καταγγελίες εις βάρος του από την οικογένεια και άλλους συγγενείς.

Γνωστός της οικογένειας

Ο δράστης ήταν γνωστός στην οικογένεια για χρόνια και φέρεται να την βοηθούσε σε δουλειές. Ωστόσο, η μητέρα τον αναγνώρισε αμέσως, όταν επέστρεψε σπίτι εκείνη τη μοιραία ημέρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με τις αρχές, δηλώνοντας πως θα μιλήσει μόνο ενώπιον του ανακριτή.

Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται είναι και καταγγελίες από συγγενικά πρόσωπα, που υποστηρίζουν πως ίσως να έχει επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν.

